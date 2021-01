Mauricio Angel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando el actor de doblaje Humberto Vélez vio hace poco más de 20 años que Los Simpson profetizaban el mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, se partió de risa por la genialidad del chiste.

Como la voz de Homero Simpson, estaba acostumbrado a que la serie presentara acontecimientos disparatados, que contra todo pronóstico se han hecho realidad.

Pero nunca pensó que el magnate, que para los creativos del show representaba la decadencia, sí dirigiría al país.

“Trump no aparecía, pero se hablaba de él de una forma desastrosa, diciendo que era frívolo, voluntarioso e inmaduro, pero millonario y, por ello, envidiable. Lo ponían como ejemplo del norteamericano empoderado a lo bestia, que lo único que le gusta hacer son desfiguros.

“No creía que podía existir un tipo así, pero lo encontré en las revistas. Cuando tuve ese capítulo me tiré de la risa, ¡qué manera de llevarse las cosas al extremo! Estaban diciendo que un personaje tan idiota y voluntarioso e inmaduro podía llegar a ser presidente”, recordó el actor en entrevista telefónica.

Vélez dirigió el doblaje del episodio “Bart al Futuro”, estrenado en marzo de 2000, donde Lisa se convierte en jefa de la Casa Blanca, y dice que debe arreglar el desastre dejado por el ex Presidente Trump.

Sus compañeros le sugirieron cambiar el nombre por el de alguien más conocido en México, pero hoy el histrión agradece que logró entender el alcance de la selección original de los guionistas.

“No era factible, era casi una estupidez, pero por eso más que predicción es una amenaza que decía: ‘Si seguimos haciendo las cosas tan mal como hasta ahora, entonces un imbécil como Trump puede llegar a la presidencia’.

“No se trata de una predicción del programa, sino de llevar las cosas tan al extremo para que la gente se diera cuenta de qué tan bajo se podía llegar. ¿Es una adivinación o un análisis tan tan profunda tan tan profunda, que un día una cosa tan absurda llegó a ser cierta?”, se cuestionó.

Con los años, la producción creada por Matt Groening ha sido revalorizada como una especie de oráculo, pues incluso vaticinó en 2007 la participación del actor Tom Hanks en un acto de gobierno, algo que se cumplió el miércoles, al presentarse a la toma de protesta del Presidente Joe Biden.

Pese a ello, Vélez, quien también da voz a Winnie the Pooh, cree que más que adivina, la serie ha atinado por la inteligencia de sus guionistas.

Alguna vez tras finalizar el doblaje de un episodio, Vélez pidió a los ingenieros pausar un capítulo en los créditos de los guionistas, fue a hemerotecas y descubrió que habían estudiado en universidades como Harvard, Oxford, Cambridge y hasta había alguno que trabajó en la Nasa.

ASÍ LO DIJO

“De 700 capítulos grabados en 33 años, le han atinado a 25 cosas y del resto de sus profecías, la mayoría no se ha cumplido. Es sorprendente hasta cierto punto”, señaló el actor.

Humberto Vélez, actor de doblaje.

¿Nostradamus?

-El atuendo que Lisa utiliza como Presidenta de EU, en un episodio del 2000, es similar al que usó la Vicepresidenta Kamala Harris el miércoles.

-En la película de 2007, Tom Hanks dice que el Gobierno tomó prestada su credibilidad. El miércoles, el actor fue el anfitrión de un concierto pro Biden.