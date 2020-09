De acuerdo con la Consar…

· El 64% de los millennials mexicanos no llevan un registro de sus ingresos y gastos.

· 9 de cada 10 personas odian los bancos, pues han experimentado diversas problemáticas al contratar sus servicios, por los cargos no reconocidos, la suscripción a servicios no solicitados y la negación de préstamos o servicios.

· El 88% se queja por recibir llamadas telefónicas para ofrecerles servicios que no les interesan.

· Al 80% le desagradan los cargos por saldo mínimo y los pagos de anualidades.

· Al 76% le irrita tener que ir a sucursal para realizar ciertos trámites.

Según un estudio de Servicios Financieros de los Usuarios de Internet en México:

· 9 nueve de cada 10 personas jóvenes de entre 18 a 34 años en México prefieren utilizar medios electrónicos para acceder a sus servicios financieros.

· El 9% de ese rango de edad no utiliza estos medios electrónicos, principalmente por falta de confianza y desinformación.

· El 41% de las personas usuarias de internet en México, considera que puede encontrar casi todos los servicios financieros en línea, a diferencia del 52% que considera que sí encuentra todos.

AHORRO Y TECNOLOGÍAS.

La tecnología también incentiva el ahorro para el retiro, de acuerdo con la encuesta de la Consar es importante brindar la información adecuada en cuanto a retiro se refiere, además de ofrecer a este sector poblacional más y mejores herramientas para ahorrar (apps, calculadoras, domiciliación) ya que esto es una de las claves para que ellos y ellas lleven a cabo un ahorro constante.

Aunque la generación millennial está consciente de que el ahorro debe iniciar a edades más tempranas, el ahorro de largo plazo no es parte de sus prioridades. Para mejorar este tema, el estudio de la Consar menciona que es necesario ofrecer información práctica y bien sustentada sobre los beneficios de ahorrar en una Afore para su retiro.

En el caso de las personas trabajadoras formales, se requiere incentivar el ahorro voluntario en la Afore vía la domiciliación automática y sin tantos trámites. Para los trabajadores no afiliados se debe favorecer su inclusión financiera al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a través de herramientas sencillas que permita registrarse fácilmente en una Afore y empezar a ahorrar.