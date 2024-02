En mi curiosidad por los apuntes de la carrera, me topé con un tema que no es tan común en internet o en la misma vida cotidiana, pero que nos ayudaría a entender a detalle el comportamiento de las y los consumidores, y el origen de sus decisiones de compra. Hoy en día ya no se valen las justificaciones como “porque sí”, “porque le gustó y ya”…¡Todo tiene una explicación mental!

De acuerdo con Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, el ser humano se compone de tres dimensiones de personalidad, empezando por el “ello” que viene siendo nuestra versión más primitiva y profunda, se rige el principio del placer, y lleva a cabo sus deseos y necesidades más elementales desde que nace, como comer, beber y dormir.

El “yo” surge de la interacción social, adaptando sus instintos al ambiente en que vive, y equilibrándose por sus pensamientos morales y éticos. Esta faceta se desarrolla en los primeros años de vida de una persona, y suele ser la mediadora entre el “ello” y el “superyó”, pues nos asegura que tomaremos las decisiones más razonables y estables, bajo argumentos y no por simples impulsos.

Mientras que el “superyó” es la representación de nuestros ideales (religión, valores, moral..), está directamente relacionada con la conciencia, actúa como un especie de consejero, ya que nos avisa cuando estamos haciendo algo bueno o malo, dependiendo de lo que se haya aprendido a lo largo de la vida.

¿En dónde entra este tema en el comercio? Prácticamente en todo, de hecho se dice que la mayoría de las compras que hacemos no son racionales, sino por lo que vemos y creemos. Beber agua siempre será necesario, mi “ello” lo exigirá por supervivencia, mi “yo” elegirá la marca que me transmita confianza o la que tenga en mi “top of mind”, y mi “superyó” me recordará que dos litros al día son necesarios por mi peso y estilo de vida (un saludo al Dr. Fabricio Pérez por su recomendación).

Tener noción de esta teoría de Freud nos brinda una mejor cosmovisión, entre otras herramientas, acerca de cómo nuestra mente juega un papel importante en la mercadotecnia, se vale imitar lo que vemos en nuestro alrededor y seguir el sistema económico de nuestro país, pero siempre será mejor saber por qué perseguimos al conejo blanco, que hacerlo injustificadamente… una referencia a Matrix y Alicia.

Nos vemos la próxima semana con la edición #100.

