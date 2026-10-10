Con presencia en labores de vigilancia, orientación y atención a viajeros, las mujeres que integran la Guardia Nacional han adquirido un papel cada vez más visible en las tareas de seguridad que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes “Jesús Terán Peredo”, donde además mantienen contacto directo con familias y pasajeros.

La Soldado Guardia Nacional Yadira Bernal Ramírez destacó el orgullo y la responsabilidad que representa para ella formar parte de la corporación y contribuir a la protección de la ciudadanía, al señalar que una de sus principales motivaciones es poder desempeñar las mismas labores de seguridad que sus compañeros.

“Cuidar a mi nación es un orgullo”, expresó, al señalar que su trabajo implica una responsabilidad permanente para proteger la integridad de las personas y evitar que tanto ciudadanos como elementos de la corporación sufran algún daño.

En el aeropuerto, la Soldado Michelle Hernández explicó que las labores de las mujeres de la Guardia Nacional incluyen mantener la seguridad de una instalación que diariamente recibe a familias que acuden a dejar o recibir pasajeros, además de proporcionar orientación a quienes desconocen las distintas áreas de la terminal.

Por su parte, la Sargento Janette Sahagún señaló que el contacto directo con los viajeros permite construir vínculos de confianza, pues los elementos se acercan para conocer sus inquietudes y ofrecer apoyo ante cualquier situación que pueda presentarse.

Consideró que la empatía, amabilidad y cercanía que pueden brindar las mujeres favorecen que algunas personas se sientan con mayor confianza para solicitar ayuda, incluso ante una emergencia o algún problema de salud durante su estancia en la terminal.

Finalmente, la Soldado Catalina Nieto resaltó el orgullo que representa atender a quienes llegan o salen de Aguascalientes a través del aeropuerto, al considerar que brindar un trato respetuoso y amable también contribuye a que los pasajeros se sientan seguros durante su viaje.

Las integrantes de la Guardia Nacional coincidieron en que su participación no se limita a las labores de vigilancia, sino que también comprende la atención directa a la ciudadanía, la orientación y la construcción de una relación de confianza con quienes utilizan las instalaciones aeroportuarias.