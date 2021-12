Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

ZAPOPAN, Jalisco.- Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, anunció que serán eliminados los cuestionarios sobre Covid-19 que son aplicados a viajeros que ingresan a México a través de los aeropuertos.

No existe evidencia de que esa medida, implementada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tenga alguna eficacia desde el punto de vista epidemiológico, dijo el funcionario en entrevista.

«Se ha demostrado que no hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales. Entonces, aunque parece una inquietud completamente legítima, no es una expectativa realiza en términos científicos», agregó.

Precisó que esa medida fue aplicada de manera unilateral por la SCT, pero sin utilidad sanitaria, ya que lo único que consigue es interferir con la transportación de los pasajeros.

«Los cuestionarios no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban para la dinámica», reiteró.

Estimó que en un mes estarán retirados de los protocolos en aeropuertos.

¡Participa con tu opinión!