Las Panteras de Aguascalientes no pudieron vencer al cuadro de Halcones Xalapa femenil en el quinto duelo de la serie, por lo que la escuadra felina quedó eliminada de la temporada 2023 de la LNBP Femenil en la primera ronda de la fase final, tal y como sucedió el año anterior.

El equipo de Aguascalientes se puso en desventaja desde sus primeros dos partidos en casa al perder ambos encuentros en territorio aguascalentense, siendo algo bastante impactante ya que durante la temporada regular ganaron sus 10 duelo y no perdieron uno solo.

Sin embargo, la escuadra felina no pudo hacer valer su localía y se fueron en desventaja a la capital de Veracruz. En el tercer partido tampoco pudieron responder y el equipo de Halcones se puso 3-0 arriba en la serie, sólo que no pudieron sellar su pase a semifinales en el cuarto juego debido a que las felinas recortaron la serie 3-1 con una victoria.

Cuando parecía que las Panteras querían el milagro de ganar nuevamente en Xalapa para regresar la serie a casa, al final terminó siendo una pesadilla al perder por una amplia diferencia, generando así su eliminación del certamen.

Desde el primer cuarto se notó la superioridad del equipo veracruzano al tomar una ventaja de 16 puntos; en el resto del partido la diferencia no bajaba de las 10 unidades, por lo que era un hecho que Halcones se iba a quedar con el triunfo.

El marcador final fue de 79-68 a favor de Xalapa, y las máximas anotadoras del partido fueron Lauren Manis y Iulia Gladkova con 20 puntos cada una.

Con esto, el cuadro de Panteras se despide nuevamente en la primera ronda de playoffs y tendrá que trabajar bastante para la próxima campaña, sobre todo en el tema de buscar refuerzos para la parte importante del campeonato, ya que en este año no se tuvieron muchos cambios en el plantel.