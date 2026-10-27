El Infonavit eliminó la intervención de agencias de cobranza extrajudicial y asumió directamente la atención de los trabajadores con dificultades para pagar sus créditos de vivienda, mediante un nuevo modelo que contempla visitas domiciliarias y soluciones personalizadas para evitar que pierdan su patrimonio.

A través del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia, el Instituto asignará asesores que acudirán a los domicilios de los acreditados de lunes a domingo, de las 8:00 a las 19:00 horas, para evaluar las condiciones de sus financiamientos y plantear alternativas de regularización. Los servicios serán gratuitos y los asesores no estarán autorizados para cobrar ni recibir dinero, por lo que los trabajadores deberán desconfiar de cualquier persona que les solicite efectivo a nombre del Instituto.

Asimismo, estos representantes no podrán hostigar, amenazar ni realizar desalojos, y los pagos de los créditos deberán efectuarse exclusivamente mediante los canales oficiales disponibles en su portal institucional. Para prevenir posibles suplantaciones de identidad, los asesores deberán portar camisa blanca institucional, chaleco del INFONAVIT y una credencial oficial con fotografía y código QR. Los acreditados podrán verificar la identidad del personal mediante el escaneo del código o al ingresar a www.infonavit.org.mx <http://www.infonavit.org.mx/>, en la sección “Tengo un Crédito”, apartado “Asesores de Recuperación Crediticia”.

El organismo llamó a denunciar cualquier irregularidad o intento de cobro indebido a través de Mi Cuenta INFONAVIT, en www.micuenta.infonavit.org.mx <http://www.micuenta.infonavit.org.mx/>, o mediante Infonatel, al 800 008 3900. Con este cambio, el Instituto busca atender directamente a quienes presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, sin intermediarios externos.