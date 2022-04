José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La Administración del Presidente Joe Biden anunció que el 23 de mayo terminará las expulsiones sumarias de migrantes irregulares en la frontera con México implementadas por la pandemia por el ex Presidente Donald Trump, pero advirtió de una potencial ola de migrantes que arribarían al país.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna de EU (DHS, en inglés), la expectativa es que traficantes de personas busquen aprovechar el anuncio de la eliminación de las expulsiones bajo el Título 42 de la Ley de Salud Pública de 1944 para llevar a más personas a la frontera entre México y EU.

«Hemos implementado una estrategia integral de todo el gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera», dijo el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas.

Al hacer pública su decisión, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC, en inglés) aseguraron que la decisión de ya no implementar las expulsiones bajo el Título 42 estuvo basada en la situación actual de la pandemia de Covid-19 y el mayor acceso a vacunas y medicinas para enfrentarla.

Desde su implementación por la Administración Trump en marzo de 2020, Estados Unidos ha registrado 1 millón 700 mil expulsiones en la frontera con México según datos oficiales de EU, aunque, según los expertos, al menos una tercera parte de estos representan intentos de cruce hechos por la misma persona.

Esta semana, funcionarios de la Administración Biden habían adelantado a reporteros que estaban visualizando escenarios fronterizos para el día de levantamiento de las restricciones bajo el Título 42 y el peor de ellos contemplaba 18 mil personas llegando diario, muy por encima de los 5 mil diarios de febrero.

Ante esta situación, el Secretario Mayorkas aseguró ayer que el Gobierno estadounidense ya había desplegado a 600 agentes a la frontera con México y había incrementado su capacidad para procesar solicitudes de asilo, remoción, transporte, albergue y procesamiento en casos criminales.

Biden había enfrentado críticas de grupos pro-migrantes y de buena parte del Partido Demócrata por no terminar la aplicación del Título 42.

