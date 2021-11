Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Casi 72 mil muertes por Covid-19 asociadas a complicaciones por diabetes se pudieron haber evitado si las personas no hubieran padecido esta última enfermedad, estimó Alejandra Contreras, coordinadora de campaña de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor.

Detalló que casi el 13 por ciento de las muertes por Covid-19 se atribuyen a complicaciones por diabetes, epidemia que aqueja al País desde antes de la aparición de la pandemia por Sars CoV-2.

En 2020, sólo la diabetes originó poco más de 151 mil fallecimientos, 47 mil muertes más que lo reportado en 2019.

En el marco del Día de Muertos, la organización civil, el Poder del Consumidor, montó cerca al Monumento a la Revolución un altar dedicado al «Futuro de la familia mexicana», con el propósito de alertar a la población sobre los riesgos del consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas, las cuales se asocian a las epidemias de diabetes y obesidad.

Contreras señaló que casi 40 por ciento personas que murieron con un diagnóstico de Covid-19, mayores de los 20 años, tenía diabetes.

Aseguró que en estados con mayor prevalencia de diabetes como Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León, el riesgo de morir por Covid-19 era 114 por ciento más alto en comparación, con los estados de prevalencia más baja de diabetes.

Por lo que para la especialista, en la agenda pública en salud se debe dar prioridad a la prevención de diabetes y obesidad y es necesario regular la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a los niños.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, advirtió que para las epidemias de obesidad y diabetes no hay vacuna y aunque la administración actual estableció el etiquetado frontal de advertencia, y es una parte importante, eso no va a solucionar el problema.

«Esta administración está obligada a sacar la comida chatarra de las escuelas. Que no vuelva a las escuelas. Los niños estaban consumiendo dentro de las escuelas hasta 500 calorías diarias, eso si considerar lo que ya habían desayunado e iban a comer y la cena», dijo.

Calvillo advirtió que en administraciones pasadas la interferencia por parte de las corporaciones era muy fuerte.

«Es menos en ésta, pero todavía hay interferencia de estas corporaciones en algunos sectores de esta administración. Hemos visto falta de actuación por parte de la SEP.

«Vemos que nuevamente, las corporaciones empiezan a tener algunos acuerdos con algunas dependencias públicas. Estamos pidiendo que haya una política de no conflicto de interés y que las dependencias no hagan acuerdo con estas corporaciones», alertó.