Gloria Romo Cuesta, secretaria de Turismo de Aguascalientes, informó que el estado está experimentando un auge en su sector turístico, destacando que el aeropuerto local ha registrado un notable aumento de actividad con más de 600 vuelos privados recibidos solo en abril y mayo. Este incremento no solo refleja el cumplimiento con estándares nacionales e internacionales, sino también la capacidad del estado para atraer turismo de alto nivel.

En el ámbito hotelero, el crecimiento ha sido sostenido. Recientemente, en reuniones con la gobernadora del estado, se ha planteado la creación de una plataforma digital unificada que facilite el acceso a información sobre eventos y alojamientos, especialmente durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM).

Además, Aguascalientes celebra la apertura del hotel Rosa y Oro, el primer establecimiento del estado con una temática taurina, ubicado en el cortijo Elena, cerca de Jesús María. Este hotel ofrece ocho habitaciones decoradas con elementos que evocan la tauromaquia, como pinturas y adornos relacionados con lugares emblemáticos de la región.

El hotel Rosa y Oro no solo pretende atraer a aficionados de la tauromaquia, sino también ofrecer una experiencia cultural más amplia. Aunque no se revelaron cifras específicas, se estima que la inversión por habitación oscila entre 300 mil y 500 mil pesos, demostrando el compromiso del estado en fortalecer este nicho turístico.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Turismo destacó que el incremento en la frecuencia de vuelos privados evidencia un fuerte dinamismo económico y el cumplimiento de estándares internacionales, posicionando al aeropuerto local como un destino atractivo para este tipo de tráfico.