Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Elegir a jueces por voto popular no es un acto de autoritarismo, sino democrático, señaló ayer Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena.

En un encuentro con militantes de su partido en Ensenada, Baja California, insistió en un tema al que se ha referido de manera persistente el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Dicen que es terrible si los jueces se eligen por el pueblo de México, que es una propuesta que hizo el Presidente López Obrador», dijo la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a las asistentes.

«Ayer (sábado) estuvimos en Los Ángeles, con nuestros paisanos y paisanas, y yo les pregunté: ‘¿Aquí en los Estados Unidos se eligen a los jueces?’ Y todos dijeron ‘sí’. ¿Pues por qué nosotros no podemos elegir a los jueces por voto popular?», apuntó.

«Dicen que eso es autoritario. Eso no es autoritario, eso es democracia. Por eso queremos seguir avanzando en los derechos del pueblo de México y en democratizar a nuestro país», agregó, mientras miles de personas protestaban contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial impulsada por el Gobierno federal.

Sheinbaum ha asegurado que de ganar las elecciones presidenciales de 2024 la reforma al Poder Judicial tendrá su propio sello.

«El Presidente nos dio una tarea… una tarea que se llama el ‘Plan C’, pues yo digo que es el ‘Plan C’ de Claudia», dijo el pasado 13 de octubre en Valladolid, Yucatán.

El llamado «Plan C» consistiría en ganar la mayoría en la Cámara de Diputados e el Senado para que pueda ser aprobada una reforma que enviaría el Presidente para que los jueces, magistrados y ministros sean electos en las urnas.

«Entonces sí se podrá quitar la sombra de la corrupción, se va quitar la sombra del fraude y la antidemocracia en nuestro país», insistió Sheinbaum el 15 de octubre en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante presidencial de Morena también se refirió una vez más a las medidas cautelares impuestas por el INE, que le prohíben llevar a cabo mítines en espacios abiertos.

«Aunque nos quieran encerrar no va a haber manera, porque este movimiento va creciendo y creciendo, somos millones de mexicanos que quieren que continúe la transformación de México», indicó.

Y aunque aseguró en que el evento no tenía tintes electorales, la morenista se refirió a lo que, dijo, se definirá en las elecciones de 2024.

«Todos saben que lo que está por definirse el próximo año es si continuamos con la transformación o nos regresamos al pasado; no hay otra opción, el camino de la transformación o regresar al México de antes», señaló.