Este año en dos estados habrá elecciones para elegir gobernador: Estado de México y Coahuila. En ambos estados siempre ha ganado el PRI. Incluso el Estado de México es el estado con abolengo netamente priísta. De ahí han salido los grupos y políticos tricolores más influyentes en la historia de nuestro país. De ahí han salido dos presidentes de México: Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto. Y todo un caudal de políticos que han ocupado las cámaras de senadores y diputados, así como cargos de primer nivel en los diferentes gabinetes presidenciales.

Coahuila es un estado en que han visto la primera luz cinco presidentes de México: Melchor Múzquiz de Arrieta, Francisco Ignacio Madero González, Eulalio Gutiérrez Ortiz, Roque González Garza y Venustiano Carranza Garza.

Por lo tanto, la contienda electoral es de pronóstico reservado. Vamos a ver quién tiene más saliva para que trague más pinole.

Por lo pronto le comento que el viernes pasado el PAN, PRI y PRD, más la suma de Nueva Alianza, se coaligaron para hacer frente a MORENA y sus aliados en las elecciones de este 2023 en las que habrá de elegirse gobernador o gobernadora en el Estado de México y Coahuila. Y hacer un frente común también de cara a las elecciones en el 2024.

La pregunta que nos hacemos es qué señales envía el que se hayan podido coaligar esos partidos para estas elecciones inmediatas del Estado de México, llamada “joya de la corona” de cara también al 2024 ahora con la suma de Nueva Alianza. Sin duda lo anterior es un proyecto largamente acariciado que habían venido pensando mucho a lo largo de mucho tiempo para contender juntos contra MORENA. Es en pocas palabras una coalición contra López Obrador. Y lo creemos así por dos razones: Primero porque hay una anomalía ideológica y programática. Estos partidos, principalmente el PAN, el PRI y el PRD fueron los protagonistas del proceso para la transición a la democracia en México, pero por sus diferencias ideológicas, por ejemplo, el partido principal de ellos, que es el PAN, es de centro-derecha; el PRI ha sido de chile, de dulce y de manteca, pero representaba al régimen político anterior y lo sostuvo así durante toda su historia política hasta que ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y el PRD venía de la izquierda. De una izquierda “centro-izquierda” que no acabó nunca de conciliar las diferencias de las izquierdas que había en México. Lucharon entre ellos, para decirlo claro, y hoy lo único que les identifica programática e ideológicamente es su deseo de que la gente, el equipo, las propuestas de López Obrador, no sigan adelante. Se lee que es la coalición contra López Obrador.

Las posibilidades que se observan de que esta alianza se mantenga de cara a estos retos inmediatos del 2023, en donde el Estado de México significa el 12% del electorado en el país ya que es el estado con mayor densidad demográfica y es uno de los motores de la economía del país, ¿cuáles son? ¿Qué posibilidades hay de que se mantenga y que pueda ganar con Alejandra del Moral, que ya es la candidata de esta coalición? ¿Qué posibilidades hay de que pueda ganarle a MORENA con la candidatura de Delfina Gómez, esta polémica ex presidenta municipal y ex secretaria de Educación Pública? Delfina Gómez llega a la candidatura del Estado de México después de haber pasado por Texcoco en una gestión muy cuestionada por la forma en que utilizó la presidencia municipal para respaldar a MORENA en su momento pidiendo diezmos de los sueldos de los empleados municipales. Fue un episodio muy penoso que quedó documentado y que quedó también judicializado el cual sí se sancionó de conformidad con la legislación electoral del país en la parte que menciona que no se le puede estar pidiendo dinero a las y los colaboradores del ayuntamiento para hacer política. Por lo anterior llega Delfina muy señalada por esas prácticas netamente antidemocráticas, y hay que decirlo con claridad: Ilegal. Aún así el presidente López Obrador y Mario Delgado, presidente de MORENA, se obstinaron en mantener su candidatura para el Estado de México.

En la otra parte, Alejandra del Moral es una representante que le da al PRI, pero al PRI no de Alito Moreno, sino al PRI fuerte del Estado de México, la oportunidad de estar compitiendo, dirigiendo, esta coalición. Creemos que no va a suceder lo mismo en el 2024, porque el partido potente en ese tiempo será el PAN. Sabemos que las discusiones que ha habido dentro de la coalición “Va por México” son precisamente definir quién encabece la dirección política de esa alianza para el año entrante.

El Estado de México es un caso singular por la situación concreta de estos últimos años de Del Mazo y su cercanía con López Obrador y de la potencia concentrada del PRI en ese estado. Pero esa singularidad ya no se va a ver en el 2024, con toda seguridad.

¿Cuáles son las posibilidades de que gane la alianza en el Estado de México con Alejandra del Moral y enviar esta señal importante para el 2024? Sin duda será una competencia electoral muy competitiva. No estamos asegurando que vaya a ganar porque a MORENA no se le gana como partido, eso hay que dejarlo muy claro. A MORENA se le gana como aparato político, como Gobierno y si vamos más a fondo se diría que se le gana como las alianzas que el Gobierno ha venido construyendo para conservarse en el poder desde el Gobierno Federal y obviamente desde todos los espacios del Gobierno que hay en este país controlados por MORENA. No está por lo tanto fácil ganarle, pues es un aparato en movimiento y además es un aparato que no le hace mucho caso a las reglas electorales como ya hemos visto. Por lo tanto, está difícil ganarle por la capacidad de movilización que tiene. Pero aún así se piensa que en el caso especifico del Estado de México, por la forma en que el partido ha venido funcionando y por la fuerte presencia priísta en esa entidad en particular, la alianza será sin duda competitiva.

En el caso de Coahuila observamos que ya se dio una fractura en MORENA. Ricardo Mejía Verdeja era un invitado frecuente en la mañanera. Era presentado por el presidente López Obrador como una de las figuras estelares de su gabinete, siendo subsecretario de Seguridad Pública en el país. Según MORENA perdió la encuesta que ellos convocaron en Coahuila, en la cual resultó ganador el senador Guadiana. Y ahora Mejía Verdeja dice que no renuncia a MORENA, pero va a ser candidato del Partido del Trabajo. Por lo tanto, ahí ya hubo fractura. Curiosamente Mejía Verdeja dice es militante de un partido (MORENA) y competirá contra el mismo partido. No renuncia a MORENA, pero sí renunció al cargo. Muy raro lo que está haciendo el ex subsecretario de Seguridad, cargo muy relevante en un país con tanta violencia y con tantas dificultades. Ahora van a competir entre ellos.

Creemos que no hay mucho que añadir ni mucho que interpretar. Pero la verdad es que es una cuestión de candidaturas, de pleito por el poder, duro y directo, sin matices. La pregunta que vale la pena formularse es si la coalición aberrante -ideológica y programáticamente- de PRI, PAN y PRD puede, como en el Estado de México presentar una candidatura que le haga frente a Guadiana, al aparato de MORENA y a la popularidad que ha venido construyendo el ex subsecretario de seguridad. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara, pues la verdad estará muy competida la elección en Coahuila.

Como usted podrá ver las próximas elecciones serán en dos estados con raíces políticas históricas importantes. Por eso esta elección se pondrá muy interesante por la fuerza política de los partidos contendientes. La pregunta es: ¿López Obrador arrebatará la hegemonía priísta a Coahuila y el Estado de México? La verdad puede que…sí.