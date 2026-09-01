Proyectan un presupuesto aproximado de 424 millones de pesos para el proceso electoral 2026-2027 en Aguascalientes, de este monto cerca de 286 millones corresponden a la organización electoral y alrededor de 138 millones a partidos políticos.

El proyecto quedó en suspenso por varias horas este lunes, luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral pospusiera la sesión en la que serían sometidos a votación tanto el financiamiento de partidos políticos y campañas como el presupuesto anual de egresos del propio organismo.

La sesión fue pospuesta ante las diferencias entre integrantes del Consejo General respecto del proyecto de presupuesto de egresos del organismo electoral, por la falta de información sobre la creación de un fondo de contingencias tecnológicas por 2 millones de pesos, considerado de manejo discrecional, así como la inconformidad sobre la creación de nuevos puestos dentro de la estructura de la presidencia del Instituto, previamente aprobada por la Junta Ejecutiva.

La sesión ordinaria estaba convocada para las 11:30 horas, sin embargo, a las 12:24 horas se anunció que iniciaría en 40 minutos, pero comenzó hasta las 19:38 horas.

Tras una reunión deliberativa se reanudó la sesión, donde el consejero Víctor Miguel Dávila, las consejeras Mariana Eréndira Ramírez e Hilda Hermosillo además del consejero Javier Mojarro cuestionaron los criterios y diferencias en la aplicación de tabuladores salariales.

Una vez que la consejera presidenta Clara Beatriz Jiménez González defendió el proyecto planteado haciendo un llamado a un trabajo institucional, finalmente se aprobó en lo general con cuatro de siete votos en lo general.