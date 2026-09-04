El Proceso Electoral Federal 2026-2027 arrancará en Aguascalientes este 10 de septiembre con un Consejo Local renovado, el cual asumirá de manera inédita la supervisión ciudadana de los comicios en la entidad, informó Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la junta local del Instituto Nacional Electoral.

En la entidad se renuevan cuatro cargos propietarios y seis suplencias. Al tratarse de perfiles plurales provenientes de la sociedad civil, los nuevos consejeros recibirán capacitación especializada previa para ejercer sus funciones en el inminente proceso electoral.

En entrevista con El Heraldo, la funcionaria confirmó que la reestructuración ciudadana del órgano arbitral es total tras la conclusión de los periodos anteriores.

Explicó que el arranque formal del proceso electoral federal comenzará el próximo jueves con una ceremonia cívica simultánea a nivel nacional y réplicas en las juntas distritales y locales del estado. En esta contienda federal, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir únicamente las diputaciones federales correspondientes a sus tres distritos electorales.

No obstante, la instalación operativa del Consejo Local en Aguascalientes está proyectada para el próximo 30 de septiembre, a la espera de que el Consejo General del INE notifique la designación definitiva de sus integrantes.

En la mesa del Consejo Local convergerán ocho fuerzas políticas con registro nacional: PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, a las que se suman las agrupaciones de reciente creación, Somos México y PAZ. A diferencia de los comicios locales, el PRD no tendrá representación por carecer de registro federal.

Entre el 10 y el 30 de septiembre, la Junta Local avanzará en la entrega de nombramientos, logística de instalación y en la articulación de los calendarios de coordinación con el IEE para el desarrollo de los procesos concurrentes.