Pues hace unas semanas comenzó el proceso del año electoral, que augura la madre de todas las batallas electorales. ¿En qué condiciones estamos llegando a tan magno evento? Lo primero es que el proceso electoral en los hechos inició hace mucho tiempo. En el caso de MORENA empezó desde 2021, cuando pasó la elección intermedia López Obrador dio el banderazo de salida. En el caso de la oposición empezó hace tres meses cuando anunciaron un proceso interno que ya concluyó. En los hechos lo que debió haber ocurrido en noviembre cuando son las precampañas, ya ocurrió. De tal forma que primero estamos adelantados al proceso legal. Segundo tema: estamos con una conformación de dos candidaturas principales y a la espera de si se corrobora una tercera o una cuarta, porque sabemos que hubo 27 aspirantes para candidatos independientes y ya veremos de esos cuantos lo logran. De tal forma que estamos llenos en el proceso electoral, aunque estamos a casi nueve meses de la elección, la cual hasta hace tres meses lucía resuelta y hoy parece que va a ser una elección competida. Así mismo una de las preocupaciones que están sobre la mesa es que algo que es bueno es que el hecho de que una elección sea competida se convierte también en una elección de enorme riesgo, por el simple hecho de que López Obrador, sabemos por su biografía, jamás aceptará un resultado adverso. Y cuando se tiene una elección democrática en donde una de las opciones posibles es que gane uno u otro, no será aceptada por una de las partes y una de las partes es el Gobierno Federal. Entonces estamos en un problema.

Sin duda va a ser competida la elección ante la evidente presencia de una protagonista de pronto sorpresiva con dos meses en los cuernos de la luna, me refiero a Xóchitl Gálvez frente a la candidata que lo fue desde el principio, Claudia Sheinbaum. Quien iba como tercero en discordia era Marcelo Ebrard que pecó de ingenuo al creer que López Obrador lo dejaría ser el candidato. Desde siempre todo indicaba que el delfín del presidente era Sheinbaum. Marcelo lo único que logró fue hacer un papelazo, pues creyó que podía ganar ya que contaba con un numeroso grupo de seguidores morenistas. Pero la suerte ya estaba echada desde antes de que iniciara la elección interna de MORENA. Todavía cuando se dieron a conocer los resultados de esa elección interna, Ebrard sentía que tenía un buen número de seguidores e intentó imponer sus alegatos partidistas. Pero los morenistas y la población sabían que nada cambiaría la decisión y aunque amagó con irse a otro partido, eso era simple y llanamente asustar con el petate del muerto. Como sucedió. Ebrard tuvo que volver al redil con la cola entre las patas. En un momento dado se pensaba que Ebrard iría a Movimiento Ciudadano, pero ahí hubiera tenido poco impacto. Por dos razones: uno porque MC es una estructura limitada, es un partido regional y no sobrepasa el 6 o el 7% del voto nacional, y la segunda es porque Marcelo Ebrard fuera del oficialismo, fuera del carisma institucional que le da MORENA, es un político que vale menos, es decir Marcelo no creemos que pudiera ser un candidato que atraiga grandes cantidades de votos y que hubiera podido ser el competidor de Claudia Sheinbaum. De haber sido el candidato de MC hubiera terminado en un tercer lugar. Se percibe que en una elección polarizada como la del 2024 el tercer invitado siempre acaba siendo marginal. Acaba siendo no una elección de 3 sino una elección de 2.5, es decir dos candidatos principales y un invitado marginal. A Ebrard le pasó lo que a su hacedor político Manuel Camacho Solís cuando se seleccionó al candidato del PRI para suceder a Salinas. Camacho sentía que él era el bueno, por muchas razones, pero la principal porque era amigo de Salinas desde la infancia. Pero no fue así y eso a Camacho le dolió hasta el alma y ya no volvió a ser el mismo de antes.