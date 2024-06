La impartición de justicia debe estar en manos de personas expertas, lo que no se garantiza si se aprueba la elección mediante voto popular a jueces, magistrados, y ministros que plantea la reforma judicial, advirtió el empresario, Humberto Martínez Guerra.

La sociedad debe sumarse al análisis de esta discusión como directamente interesados por ser usuarios del sistema de justicia, dejando de lado la indolencia sobre este tema, subrayó.

El escenario de mayoría en el Congreso de la Unión con el que cuenta Morena y sus aliados, genera un alto riesgo de que la reforma judicial pueda incurrir en acciones abusivas y autoritarias que afecten la independencia del Poder Judicial.

Lamentó que el espíritu de la reforma judicial no plantea mejoras al sistema de justicia, ya que corresponde a un ánimo de venganza desde el Poder Ejecutivo Federal hacia el Poder Judicial de la Federación.

Los ciudadanos están llamados a participar en esta discusión y acercarse con sus representantes legislativos para demandar que sus decisiones sean independientes a intereses partidistas o de grupo.

Los legisladores de oposición como los que conforman el bloque oficial deben dar muestra de acercamiento a la ciudadanía, en el que haya un diálogo claro donde fijen sus posturas sobre este tema, en el que deben privilegiarse el beneficio de la ciudadanía.

La importancia del mecanismo en el que se designa a un juez, radica en que no se ponga la justicia sobre la decisión de personas que no están preparadas, lo cual es tan grave como si se eligiera a una persona para llevar a cabo una operación quirúrgica por decisión de la mayoría.

Argumentó que la mayoría de las personas no cuentan con conocimientos jurídicos, por lo cual, se confía en las instituciones para que establezcan los mecanismos idóneos para nombrar a los perfiles calificados para asumir esta responsabilidad.