Staff Agencia Reforma

La NBA acaba de detallar su elaborado plan para reanudar el juego este verano enviando un manual de 113 páginas al personal de los equipos.

En él existe un fuerte énfasis en los protocolos de salud y seguridad, al tiempo que la Liga busca salvar su temporada en medio de la pandemia del coronavirus.

La temporada, que se suspendió en marzo, se reanudará el 30 de julio en el Complejo ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, donde jugadores y el personal de los equipos estarán sujetos a pruebas estrictas y permanecerán en gran medida aislados del resto del mundo hasta los Playoffs.

Aun así, el intento de regreso de la NBA es ambicioso y está lleno de riesgos potenciales. Florida, que fue uno de los primeros estados en relajar sus normas de distanciamiento social, ha resurgido como un foco de contagio del coronavirus.

Se tiene programado que los equipos empiecen a llegar a partir del 7 de julio al campus de Disney “de forma escalonada”, de acuerdo con el manual. Una vez en el sitio, jugadores y personal de los equipos deben estar en cuarentena hasta que den negativo del coronavirus dos veces, con al menos 24 horas de diferencia. Se seguirán haciendo pruebas diariamente a jugadores, personal y cualquier otra persona dentro de la llamada burbuja.

El elaborado ecosistema de la NBA en Disney también contará con seis niveles de personal, comenzando con el Nivel 1, el más importante de todos, pues incluye a jugadores, coaches, personal de salud y rendimiento, gerentes de equipos y árbitros. Esas personas tendrán acceso a las áreas más restringidas del campus, que incluyen vestuarios, canchas de práctica y de partidos, salas de pesas y salas de juegos.

El incumplimiento de los protocolos, de acuerdo con la guía, puede resultar en una advertencia, multa, suspensión o expulsión del campus.

TOMA NOTA…

Éstas son algunas de las nuevas disposiciones de la NBA para sus agremiados:

+ El comisionado Adam Silver había planteado la idea de restringir que coaches puedan sentarse en la banca, en particular refiriéndose a los que son mayores y que corren un riesgo más alto de los síntomas del coronavirus. Se retractó de esa declaración poco después. Parece que no hay restricciones sobre quién puede viajar a Orlando.

+ Todos los jugadores y el personal del equipo deben usar cubrebocas en todo momento en el campus. Bueno, en cierto modo. Si los jugadores están haciendo algo a más de 1.80 metros de distancia de alguien más, no se requieren las mascarillas.

+ Los jugadores no podrán bañarse en ninguna de las arenas o instalaciones del complejo ESPN, sino hasta que regresen a sus hoteles.

+ El personal de Disney que no se quede en el campus no se someterá al régimen de pruebas de la Liga. Disney exigirá tapabocas y sana distancia.

+ La Liga tendrá como objetivo evitar que los empleados de Disney estén en contacto con los involucrados en el reinicio de la NBA, a menos que sea requerido.

+ Si un jugador abandona el campus sin permiso y trata de reingresar, será puesto en cuarentena durante, al menos, 10 días.

+ Los jugadores no podrán pasar tiempo juntos en sus habitaciones de hotel.

+ No compartirán toallas, ropa o desodorante. Y también se recomendará a los jugadores que dejen de manipular mucho sus protectores bucales.

+ La Liga quiere que se reduzcan las veces que se chocan las manos y los puños, así como los abrazos. Y mantener al menos 1.80 metros de distancia entre los jugadores, al menos cuando no están en la duela.

+ La Liga pondrá a disposición de los jugadores actividades recreativas que mantengan la distancia social, como ping-pong, billar o dominó.