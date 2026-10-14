Pocas siluetas se reconocen tan rápido en una carretera mexicana como la de una camioneta jeep con su icónica parrilla de siete ranuras, sus tradicionales faros redondos y la insuperable libertad de desmontar el techo cuando el clima lo permite. Esta combinación única explica perfectamente por qué el icónico Wrangler ha permanecido durante décadas posicionado como el objeto de deseo indiscutible para quienes buscan aventurarse en cualquier camino. Hoy en día, con unidades de diversas generaciones en el mercado de segunda mano y los modelos más recientes, la oferta se mantiene amplia y variada para cada comprador.

Tres versiones para tres estilos de manejo

La gama del Wrangler se organiza alrededor de personalidades bien definidas, comenzando por la Sahara, que apunta al uso diario con un habitáculo más cómodo, mayor equipamiento y una presencia pensada para ciudad y carretera, mientras que la Willys ocupa un punto intermedio con estética clásica, rines sobrios y un carácter que atrae a quienes disfrutan la herencia militar de la marca sin necesidad de llegar al extremo en capacidades fuera del asfalto. Ambas se consiguen en carrocería Unlimited de cuatro puertas, la más práctica para quienes viajan acompañados o cargan equipaje con frecuencia.

En lo más alto de la familia se ubica la Rubicon, la especialista en terrenos complicados gracias a un hardware pensado para brechas, vados y subidas exigentes, y a su lado aparecen series especiales como la Rubicon Joose, que llegó a México en apenas 47 unidades, además de nombres como Mojave, Willys Mojito, Edition 41 o Rubicon Reign, variantes que juegan con colores, detalles de equipamiento y exclusividad para quienes prefieren distinguirse en cualquier estacionamiento, y que suelen despertar el interés de coleccionistas desde el primer día.

Motor V6, turbo o un V8 de colección

El motor define buena parte de la experiencia al volante, y el V6 de 3.6 litros ha sido el corazón de la mayoría de las unidades 2020 a 2024, con una entrega de potencia lineal, un sonido inconfundible y una reputación de durabilidad ganada durante años de uso real, lo que además facilita encontrar refacciones y talleres con experiencia en prácticamente cualquier ciudad del país, un punto que pesa bastante cuando se piensa en el mantenimiento a largo plazo de una camioneta pensada para exigirse.

El 2.0 turbo con tecnología mild hybrid se volvió protagonista en los modelos 2025 y 2026, con un empuje notable desde bajas revoluciones que se agradece tanto en subidas como en tráfico pesado, y para quienes buscan algo fuera de lo común existe la Rubicon 392, equipada con un V8 de 6.4 litros que incluso tuvo una edición final 2025, una rareza que hoy genera mucha curiosidad entre entusiastas y que muestra hasta dónde llegó la marca con una plataforma tan emblemática.

Un catálogo que abarca más de una década

El catálogo de unidades usadas se extiende por más de diez años de producción, con ejemplares 2013 y 2014 que conservan el espíritu de la generación anterior y que hoy aprecian quienes disfrutan modificar y personalizar, junto con modelos 2020 en variantes como Sahara, Rubicon, Sky Freedom o Eagle Night, que ya incorporan una plataforma más moderna y un sistema de infoentretenimiento bastante más actual, además de ofrecer acabados que todavía lucen muy vigentes frente a las versiones más recientes.

Los modelos 2021 a 2024 concentran buena parte de la actividad, con muchas Unlimited en versiones Sahara, Rubicon y Willys que combinan pocos años de uso con equipamiento completo, y en el extremo más reciente se encuentran unidades 2025 y 2026 publicadas por agencias, casi recién salidas de la línea, una alternativa interesante para quien quiere estrenar sin pasar por la lista de espera de una concesionaria y con la tranquilidad de que muchas conservan garantía vigente.

Qué revisar antes de cerrar la compra

Un Wrangler casi siempre trae una historia detrás, y conocerla pesa tanto como el kilometraje, de modo que conviene pedir la bitácora de servicios para confirmar mantenimientos en agencia o con talleres de confianza, revisar los bajos en busca de golpes, soldaduras o corrosión, sobre todo en unidades que pasaron temporadas cerca de la costa, y preguntar por modificaciones como levantamientos o llantas de mayor medida, ya que influyen directamente en el desgaste de suspensión, dirección y transmisión.

La prueba de manejo debería incluir el sistema 4×4 en caja alta y baja, con atención a los ruidos al engranar, y una revisión de los sellos del techo y las puertas, puntos donde suelen aparecer filtraciones en una camioneta que se destapa con frecuencia, aunque lo más recomendable es llevar la unidad con un mecánico independiente y comparar al menos tres ejemplares similares antes de decidir, una costumbre que en estados con tanta cultura automotriz como Aguascalientes ya practican muchos compradores.