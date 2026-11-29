La industria vitivinícola se ha convertido en una alternativa para diversificar la economía de Aguascalientes, generar empleos y atraer inversiones a municipios fuera de la zona metropolitana, destacó María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes.

Informó que existen más de 24 bodegas registradas en la entidad, entre proyectos industriales, haciendas y establecimientos boutique, así como entre 70 y 110 etiquetas comerciales y más de 15 variedades de uva. Aguascalientes ocupa el quinto lugar nacional en la producción de esta fruta, con un promedio anual de 14 mil 300 toneladas. La actividad tiene presencia en siete de los 11 municipios, lo que equivale al 72.7% de los municipios del estado, y representa una oportunidad para diversificar la estructura productiva mediante actividades agrícolas, agroindustriales y turísticas, sin depender exclusivamente de la manufactura.

Corchado Reyes explicó que la reconversión de terrenos agrícolas, iniciada a principios de los años 2000, permitió desarrollar una cadena de valor que abarca desde el cultivo de la vid hasta la elaboración y comercialización del vino, así como la prestación de servicios turísticos. Detalló que la agroindustria concentra entre el 45 y el 47% de la actividad económica del sector, mientras que los servicios relacionados con el enoturismo representan entre el 49 y el 51%.

Destacó también la participación femenina, pues aproximadamente el 50% de la mano de obra corresponde a mujeres, quienes desempeñan labores agrícolas, técnicas, administrativas y de servicios, además de participar como propietarias de empresas. Entre los municipios con actividad vitivinícola mencionó Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, El Llano, Asientos, Jesús María y Aguascalientes, donde esta industria contribuye a distribuir las inversiones y las oportunidades laborales.