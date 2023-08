No sé cómo empezar este texto, aunque, en realidad, ya este ha sido un comienzo. También quiere ser una advertencia… Por principio de cuentas, declaro que en cada ocasión en que se nos han hecho presentes las fiestas patronales de Aguascalientes, me he referido a ellas, ya sea en esta columna o en otros espacios. De tal manera, se ha convertido en uno de mis temas más socorridos; más frecuentados y queridos, aun cuando tome distancia de ciertas manifestaciones. Pero si le doy unas pocas vueltas al asunto, invariablemente llego a la conclusión de que el conjunto de elementos que las conforman, todo lo que se pone en juego para la celebración de la Virgen llevada al cielo, sigue causándome un asombro que, también de manera invariable, intento explicarme y, desde luego, documentar. Desde los danzantes a la imagen propiamente dicha, del aroma embriagador de las flores mezclado con el del incienso, al pase de lista de las fuerzas vivas del estado (esa especie de “quién es quién en Aguascalientes”), de los membrillos ahogados en un mar de chile, fruto de nuestro exiguo verano, al río de luz en que se convierte la Avenida Madero. Y en medio de todo, el águila y la serpiente del mito náhuatl, devenido en escudo nacional, bandera republicana, confrontado con la deidad cristiana en la plaza de la ciudad. Todo me llama la atención, y casi todo me asombra.

A propósito de asombros, hace unos tres o cuatro años pensé que ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre la Virgen de la Asunción y sus fiestas, solo para regresar al año siguiente con otras variaciones sobre el mismo tema… En fin, a lo que voy es que el texto que sigue a continuación no es enteramente original, sino una mezcla de cosas ya dichas, más algunos agregados recientes.

Permíteme compartir una impudicia: a la hora de reflexionar sobre el acto de escribir, sobre cómo es que ocurre este prodigio, recuerdo un fragmento del poeta Francisco Hernández: “no existen los dedos del pianista. Una lluvia ligera moja el teclado”. Entonces, me imagino, por ejemplo, el Scherzino mexicano, de Manuel M. Ponce, o algún preludio de Chopin, música muy suave, tan ligera que pareciera esta llovizna sobre el teclado de la que habla el poeta. Y lo relaciono con el acto creativo, maravilloso, de la escritura. Esto es porque en ocasiones a mí me llueven las palabras. Esto significa que puedo estar trabajando un tema, recopilando información, etc., pero de pronto, sin forzosamente estar pensando en el asunto en ese instante, me llegan las palabras. Es como el susurro al oído de la mujer amada, o la entrañable voz infantil que me cuenta un secreto, los ojos llenos de luz. Llegan las palabras, pero lo hacen con una debilidad tal, como lluvia ligera, que de inmediato debo encontrar algo con que escribirlas para fijar la idea, porque puede ocurrir que se esfumen como agua llovida que el Sol seca… Ya después corrijo, rehago, etc., pero por lo pronto fijo la idea, que es lo que hace la escritura. Y si me refiero a esto ahora es porque justamente fue esto lo que ocurrió con la mayoría de las incorporaciones de este texto.

No creo en la inspiración, sino en el estudio, en el entrenamiento que la mente recibe en una disciplina determinada, en este caso, la escritura, que rinde sus frutos a través de una obra. En conjunto, esto significa que decir que las palabras me llueven no es sino la manera de expresar el asombro que la escritura me provoca. Frecuentemente asumimos aquello que no alcanzamos a comprender o que nos alboroza el ánima, como algo mágico, milagroso. No creo que sea así, y en todo caso ocurre que simplemente no tenemos los elementos suficientes para alcanzar la explicación pertinente.

Finalmente, debo decir que este texto, que le presentaré en tres entregas, fue escrito para el espectáculo denominado Ferial de la Asunción (ya le nacieron hijitos al Ferial de Aguascalientes, diría el Chato Juárez), evento central del Programa Cultural del Quincenario de la Asunción de este año, confeccionado por el Equipo de Cultura de la Diócesis de Aguascalientes, y que hoy tendrá su última función en el Teatro Morelos a las 20 horas. Así que corre y se va…

El 18 de octubre de 1919, un cajón de considerables proporciones fue llevado de la estación del ferrocarril a la catedral de Aguascalientes. Quienes lo recibieron sabían de su contenido, por lo que fue bajado del carromato con infinito cuidado e introducido al anexo de la sede episcopal.

Poco a poco, con no menos esmero, fueron retirados los clavos de la tapa. Cuando se hubo quitado la última tabla, cuando el ruido del martillo cesó, y se apartó la pedacería de madera que protegió lo que resguardaba aquel compartimiento, lo que por fin fue posible ver colmó las expectativas de los presentes y arrancó de los corazones expresiones de reverente admiración.

Fue aquel un momento mágico en el que ante los ojos asombrados de todos apareció ella: la Flor mayor del jardín celeste, antorcha en la noche oscura, roca en el mar embravecido, mujer de altas miras. Ella, que se presenta ante Dios como ramillete de humanidad que rinde su adoración, la Santísima Virgen de la Asunción.

De esta forma culminaba un viaje de poco más de 9,500 kilómetros desde la lejana Barcelona, donde fervorosas y expertas manos le dieron forma, hasta Aguascalientes, su nueva casa.