Nos encontramos a pocos días de concluir el año; sin embargo, en esta ocasión estaremos despidiéndonos de SAPIENS IUVENTUS por lo que resta del 2022. De manera muy breve, quisiera comentar sobre los espectaculares que han invadido la gran mayoría de las Entidades Federativas con el hashtag #EsClaudia y la silueta de una persona con cabello largo que, aunque a primeras luces pareciera ser el comediante Teo González, también se asimila a la silueta de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Dichos espectaculares han provocado un escándalo en las redes sociales y sentimiento de reprobación en la población; específicamente tras conocer el nivel de cinismo de algunos legisladores, como el diputado morenista Miguel Ángel Torruco y la diputada Patricia Armendáriz, quienes abiertamente se declararon “culpables” y manifestaron ser quienes colocaron y financiaron dichos espectaculares “en ejercicio de sus derechos políticos”.

Tras la aberración mencionada en párrafos anteriores, no me queda más que volver a poner el dedo en el renglón e insistir por una auténtica regulación en el modelo de comunicación política efectiva en nuestro país, que simultáneamente se atreva a regular de mejor manera el financiamiento a candidaturas y partidos políticos. Considero importante lo anterior, ya que existen un sinfín de vacíos legales que permiten hoy en día que estos sinvergüenzas, que se dicen llamar legisladores, utilicen el erario y/o los sueldos provenientes del erario para financiar este tipo de campañas o precampañas presidenciales.

Durante muchos años, se ha buscado contar con un modelo transparente de gasto en campañas; sin embargo, gracias a este tipo de ejercicios “ciudadanos” también se podrán prestar supuestos en los que el crimen organizado podría estar “financiando” campañas y/o apoyando a ciertos personales. De manera tal que considero importante seguir poniendo el tema sobre la mesa y buscar que nuestros legisladores verdaderamente concienticen para que pueda existir una auténtica y eficiente reforma en esta materia.

Abordado lo anterior y al igual que en años anteriores, pasaré a despedirme de esta columna por el resto del año y realizar un par de reflexiones cortas en las que no puede faltar un agradecimiento a Dios por el don de la salud y la oportunidad de convivir con mis seres queridos, así como el eterno agradecimiento a mis queridos lectores y a esta bella casa editorial denominada El Heraldo de Aguascalientes. La intención de este espacio es única y exclusivamente poder aportar breves reflexiones y comentarios sobre temas en específico, para lograr que puedan escalar en la agenda pública y de esta manera se mejore el futuro de nuestro estado y de nuestro país.

Definitivamente, un nuevo año significa también un sinfín de nuevas oportunidades que aprovechar y encontrar, así que plasmo en estas líneas todos mis mejores deseos para que sea un nuevo año lleno, primeramente, de salud y cuidados para ustedes y sus seres más queridos, aunado a un sinfín de aprendizajes, amor, crecimiento, éxito, felicidad y muchas sonrisas. Esperando me puedan y quieran seguir acompañando en este espacio, no me queda más que despedirme y agradecerles el favor de su lectura.

Con los mejores deseos para este 2023. Lic. David Reynoso Rivera Río.

