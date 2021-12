Nos encontramos a unos pocos días de concluir el año; sin embargo, en esta ocasión estaremos despidiéndonos de SAPIENS IUVENTUS por lo que resta del 2021. Concluyendo entonces un año más, por el cual debemos agradecer a Dios el gozar de salud y la oportunidad de convivir con nuestros seres queridos, así como emular las buenas acciones y los grandes pensamientos de todos aquellos seres que ya no se encuentran con nosotros. Desde hace casi una década, acostumbro a realizar este pequeño ejercicio que personalmente considero enriquecedor y relata de manera muy breve lo acontecido durante los últimos 12 meses.

Al igual que el 2020, el 2021 vino a continuar con este fenómeno atípico y difícil denominado pandemia COVID-19. La única diferencia con el año pasado estriba en que la vacuna ya es una realidad mundial; sin embargo, el verdadero reto será lograr inmunizar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible y evitar que las variantes se expandan en la población no inmunizadas para erradicar en uno o dos años las alarmas del virus mundial.

Si realizamos un resumen del 2021 en nuestro país, debemos de destacar el inicio de una nueva relación con nuestro país vecino tras la derrota de Donald Trump y el inicio del gobierno de Biden. De igual manera, durante los primeros meses del año se recibieron las dosis que permitieron inmunizar a la población durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio; siendo que, tras esos meses, continuamos con la triste realidad gubernamental que se evidenció al llegar las elecciones y las malas decisiones que hoy nos tienen al abismo de una de las inflaciones más riesgosas de los últimos años. Pareciera chiste, pero el presidente prometía bajar la gasolina a diez pesos y mejorar la economía familiar; sin embargo, lo único que ha logrado es alcanzar precios históricos a la alza en casi todos los rubros.

Ahora comienza la cuenta regresiva para la elección de Gobernador Constitucional de Aguascalientes y viviremos por ende un proceso electoral con una atípica alianza que ya ha sido anunciada entre el PRI, PAN y PRD que dadas las condiciones actuales y las propias históricas, no debería de ser necesaria en nuestro Estado. Ya que pareciera que Aguascalientes no se trata de una verdadera alianza por salvar al país de la “Cuarta Transformación”, sino una especie de moneda de cambio, pacto o negociación para que estos partidos afiancen gubernaturas en las que sí encuentra una razón de ser la propia alianza (vg. Hidalgo y quizá Durango).

Nuestra labor como ciudadanos frente al proceso electoral, deberá consistir en exigir una verdadera civilidad electoral que al mismo tiempo nos obligue reflexionar y permita que Aguascalientes continúe con esos MUY buenos gobiernos que han emanado únicamente de dos instituciones políticas.

Definitivamente un nuevo año significa también un sinfín de nuevas oportunidades que aprovechar y encontrar, así que plasmo en estas líneas todos mis mejores deseos para que sea un nuevo año lleno primeramente de salud y cuidados, aunado a un sinfín de aprendizajes, amor, crecimiento, éxito, felicidad y muchas sonrisas. Esperando me puedan y quieran seguir acompañando en este espacio, no me queda más que despedirme y agradecerles el favor de su lectura en este último SAPIENS IUVENTUS del año, dejándoles como reflexión final que aún hay mucho por hacer y necesitamos seguir trabajando por consolidar y lograr el futuro que queremos.

Que sea el 2022, el mejor año de nuestras vidas.

Correo: davidreynoso@sapiensiuventus.com

Twitter: @davidrrr

¡Participa con tu opinión!