El resultado de las elecciones del domingo pasado en Venezuela no fue sorpresivo. Desde hace semanas se comenzó a ver la tendencia de lo que iba a suceder: un fraude electoral.

Una inmensa mayoría de la golpeadísima población venezolana estaba decidida a realizar el cambio de gobierno con su voto. A pesar de que se percibía que por más votos que obtuviera el candidato opositor a Nicolás Maduro, de nada iba a servir, pues la maquinaria electoral al servicio del poder trabajaría afanosamente para operar uno de los fraudes electorales más evidentes en la historia de ese país. Orquestado por un hombre sin escrúpulos ni freno en sus ambiciones de persistir en su ambición de seguir siendo un usurpador por obra y gracia de la ley del garrote.

Ningún venezolano, a excepción del círculo de aduladores y beneficiarios de canonjías de Maduro, quería que el tirano siguiera gobernando el país como si fuera de su propiedad. Una reelección más para el insaciable usurpador, heredero de facto de Hugo Chávez, quien lleva ya once años gobernando Venezuela y con el “triunfo” del domingo pasado gobernará hasta el año 2031 para completar 18 años seguidos en el poder con la expectativa de seguirse de largo como lo hizo Fidel Castro en Cuba, sin importar haber llevado a la más vil pobreza a los cubanos. Con la salvedad que los venezolanos sí pueden huir de su país hacia otras latitudes, principalmente a los Estados Unidos.

Era de esperarse que Maduro tendría un plan para no soltar el poder. Perfectamente orquestó anular el resultado que se preveía abrumador en su contra. Las cifras finales de la votación del domingo pasado fueron revertidas en el laboratorio cibernético, el cual se ha aplicado en países como México en la elección del pasado 2 de junio, en donde la alquimia fue perfecta al grado que los partidos de la alianza – PRI, PAN y PRD- ni chistaron y la misma noche del día de la elección aceptaron el resultado y con ello la monumental derrota de muchos millones de votos de diferencia. Una derrota que desapareció del mapa político al PRD, pues perdieron su registro, y que mandó hasta el tercer lugar al PRI con una diferencia de más de 21 millones de votos de Morena – no de la coalición, sólo de Morena. Morena obtuvo 27 millones 364 mil votos en lo individual y ya con los votos de los partidos que hicieron alianza, su votación final fue de 35 millones 924 mil votos. El PAN quedó en segundo lugar al obtener 9 millones 644 mil votos. Con estos resultados, Morena se afianzó como la principal fuerza política del país, aunque con las mismas artimañas que en su momento realizaba el PRI para ganar de todas todas las elecciones. Con artimañas que con el tiempo se hicieron famosas y que ya no causaban sorpresa, pues era sabido que las elecciones siempre eran amañadas y realizadas con gran derroche de dinero para comprar conciencias. No por nada el PRI duró en el poder en todos los estados del país y la presidencia misma tantos años.

Hoy Morena, siguiendo el patrón priísta, pero ya mejorado y aumentado y derrochando también miles de millones de pesos en apoyos que se significan finalmente en la compra de conciencias, se ha afianzado como el partido mayoritario que promete ejercer el poder por muchos sexenios.

En Venezuela es lo mismo, pero con más canibalismo político. Más burdo, prepotente y agresivo en su actuar Nicolás Maduro. Un presidente ambicioso que no tiene límites para lograr el control total de su país. Que ha explotado la imagen de Hugo Chávez como su guía político y que en el paroxismo de su locura ha declarado que Hugo Chávez se le apareció convertido en un “pajarito chiquitico”. “Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: ‘Hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestras bendiciones’”. Maduro dijo en esa ocasión que, al orar ese martes por la mañana en una pequeña capilla católica de Barinas, en el occidente de Venezuela, y al encontrarse totalmente solo, apareció el ave, con la que se comunicó con silbidos y le dio tres vueltas arriba de su cabeza. Luego se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. “Me le quedé viendo y también le silbé. Pues si tú silbas, yo silbo, y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él”, de Hugo Chávez.

Y era tanto el poder de convencimiento de Maduro que miles y miles de venezolanos le creyeron que Hugo Chávez se le había aparecido en forma de pajarito. De ahí en adelante, el pueblo venezolano sufrió – y sigue sufriendo- la peor época de su historia en todos los sentidos. Maduro se convirtió en un dictador implacable decidido a no soltar el poder. Y lo ha cumplido.

Las maniobras del domingo pasado para conservar el poder le generaron problemas con otros países que exigían la revisión completa de los resultados de las elecciones, con la presencia de observadores independientes. Eso originó que Maduro rompiera relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. ¿Y México? El presidente López Obrador decidió esperar a que se tengan computados todos los votos para fijar la postura de nuestro país.

El fraude electoral en Venezuela se puede decir que está consumado. Qué desgracia para los millones de habitantes de ese hermoso país que en su momento no supieron vislumbrar el trágico panorama que les esperaba – como está sucediendo en México. Hoy esa gente que creyó en sus redentores Chávez y Maduro se da de topes contra la pared por creer en las promesas de estos desventurados que engañaron a su pueblo crucificándolo y dejándolo en la más completa miseria. En México deberemos poner las barbas a remojar.