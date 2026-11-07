Hay un sonido que forma parte de la memoria de Aguascalientes: el silbato del tren. Durante generaciones, su presencia marcó el ritmo de la ciudad y de muchas familias que encontraron en los ferrocarriles una forma de ganarse la vida. El tren no fue solamente una máquina que atravesaba el territorio; fue uno de los motores que transformaron la historia de nuestro estado.

Es por ello que hoy, 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero, considero oportuno recordar que la llegada del ferrocarril a Aguascalientes, ese 1884, fue cuando se conectó a la entidad con otras regiones del país y abrió nuevas posibilidades para su desarrollo. Años más tarde, la instalación de los grandes talleres ferroviarios consolidó a la ciudad como un referente nacional en la reparación y mantenimiento de locomotoras y vagones. En torno a ellos, creció una comunidad obrera que dejó huella en la vida económica, las costumbres y la identidad local. El tren trajo empleos, impulsó el comercio y modificó el paisaje urbano. Todavía hoy, el Barrio de la Estación y los antiguos talleres recuerdan aquella época en que el destino de la ciudad viajaba sobre rieles.

Aunque el mundo ferroviario ha cambiado, el tren sigue siendo parte fundamental de la logística nacional. Transporta mercancías, conecta centros de producción y mueve grandes volúmenes de carga. Su presencia no pertenece únicamente al pasado ni puede reducirse a una postal nostálgica. Es una infraestructura que continúa funcionando y que necesita convivir con una ciudad cada vez más poblada y con un tránsito vehicular más intenso.

El problema es que esa convivencia no siempre ocurre con responsabilidad. Las cifras permiten entender la dimensión del problema. Un seguimiento noticioso de dos medios en aguascalientes publica que, entre 2016 y lo que iba de ese año, se habían registrado mas de 100 accidentes relacionados con el tren en Aguascalientes. Con saldo de 27 personas fallecidas y 69 víctimas entre lesionados y muertos. Los reportes muestran la persistencia de un problema que no podemos seguir tratando como algo normal. Solamente esta semana que pasó, se registraron dos hechos lamentables relacionados con el ferrocarril: una persona que, al parecer, se arrojó al paso del tren y una conductora cuyo vehículo fue embestido por una locomotora. En este último accidente, lamentablemente, fallecieron dos de sus hijos.

En muchos casos, detrás del accidente aparece la misma decisión: intentar ganarle el paso al tren. Basta mirar las vías, escuchar el silbato o ver las luces de advertencia para comprender que detenerse unos segundos puede marcar la diferencia entre llegar a casa y no volver. Un automóvil puede frenar de golpe; una locomotora que arrastra toneladas de carga no puede hacerlo de la misma manera. El tren tiene una distancia de frenado considerable y no puede apartarse para evitar un vehículo que se atraviesa en su camino.

Cuesta entender que una ciudad tan ligada al ferrocarril haya desarrollado una convivencia tan descuidada con él. En otras décadas, cuando el tren ocupaba un lugar más visible en la vida cotidiana, su paso formaba parte de los hábitos de la población. Esa familiaridad no significa que antes no hubiera accidentes ni que todos respetaran las señales, pero sí nos invita a pensar en lo que hemos perdido: la conciencia de que las vías no son un obstáculo que debemos vencer, sino un espacio ferroviario que exige respeto y precaución.

La responsabilidad no recae solamente en los conductores. Las autoridades deben mantener en buen estado los cruces, mejorar la señalización y atender los puntos de mayor riesgo. Sin embargo, ninguna obra será suficiente si persiste la costumbre de acelerar cuando las barreras comienzan a bajar o de cruzar confiando en que el tren todavía está lejos.

Aguascalientes tiene razones de sobra para reconocer al ferrocarril como parte de su historia. Lo que falta es traducir ese reconocimiento en una conducta cotidiana. Respetar el paso del tren también es respetar a quienes trabajan a bordo de una locomotora, las inversiones de quienes lo usan como transporte de carga y la vida de quienes viajan en un automóvil.

El silbato sigue sonando. La pregunta es si en esta tierra ferrocarrilera se ha olvidado respetarlo.