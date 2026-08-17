La Agencia de Movilidad del Estado inició la implementación del Sistema Integral de Movilidad de Aguascalientes (Sitma) en el transporte colectivo foráneo. El esquema obliga a las unidades tipo combi a incorporar herramientas de georreferenciación y monitoreo en tiempo real, con el objetivo de optimizar las rutas y reforzar la seguridad pública en los municipios del interior.

Ricardo Serrano Rangel, titular de la dependencia, informó que desde hace tres semanas se convoca a los concesionarios a descargar una aplicación móvil gratuita, desarrollada por la propia institución. La plataforma funciona mediante GPS y enlaza los recorridos con el centro de control gubernamental, lo que permitirá generar mapas detallados sobre la oferta y la demanda del servicio, evaluar los trazos y determinar la necesidad de ampliar la cobertura.

El funcionario estatal indicó que este esquema de modernización comprende un padrón de 482 unidades concesionadas, las cuales movilizan diariamente a cerca de 40 mil usuarios en los municipios de Aguascalientes.

Del total de unidades concesionadas, se detectó que aproximadamente 45 se encuentran inactivas. Ante esta situación, la autoridad exhortó a sus titulares a reactivarlas a la brevedad o, en su defecto, devolver las concesiones al Estado para reasignarlas a operadores que atiendan la demanda.

Para asegurar la transición digital de todo el sector, personal de la Agencia de Movilidad realiza diariamente brigadas de inspección y capacitación en la terminal de combis. La información recopilada servirá como herramienta para planear el servicio ante el constante crecimiento poblacional de las zonas rurales y suburbanas de la entidad.