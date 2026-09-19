Un tractor agrícola sustraído durante la mañana de un rancho en Rincón de Romos fue localizado abandonado a un costado de la carretera estatal 26, luego de un operativo de búsqueda desplegado por elementos del Mando Coordinado.

El reporte se recibió alrededor de las 8:00 horas, después de que se detectara la desaparición de un tractor azul, marca New Holland, que se encontraba en el Rancho Los Tanques.

Policías municipales iniciaron recorridos por la zona y extendieron la búsqueda a brechas de terracería y carreteras cercanas, hasta que finalmente ubicaron una unidad con las características reportadas a un costado de la carretera estatal número 26.

Al revisar los datos disponibles, los uniformados confirmaron que se trataba del mismo tractor que había sido sustraído horas antes del predio.

El propietario acudió hasta el punto donde fue encontrada la maquinaria y acreditó su propiedad. Debido a que en ese momento todavía no existía una carpeta de investigación por los hechos, los oficiales le entregaron el tractor en el mismo lugar.

No se informó sobre personas detenidas en relación con la sustracción de la unidad agrícola.