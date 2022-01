Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(El México Bronco.- En alguna ocasión, Jesús Reyes Heroles advirtió: no despertemos al México Bronco. Un sector de la población que ha sido especialmente sensible ante los cambios, medidas y políticas gubernamentales ha sido la población universitaria. Los problemas estudiantiles se sabe cómo comienzan, pero difícilmente se puede prever cómo terminarán. El caso del CIDE, un organismo ejemplar por su seriedad, su nivel académico y su producción en términos de obra y egresados, muestra que ha sido sometido a medidas autoritarias inaceptables. La situación general del país explica que no haya habido apoyo de los jóvenes pero la liga se sigue tensando irresponsablemente.)

Luego de la comedia de equivocaciones respecto de la revisión médica del presidente de la República y sus posibles tratamientos, el presidente tuvo que salir a “despejar” las dudas y remató con el anuncio de que tiene elaborado un “testamento político” para garantizar la continuidad de sus políticas, sus propósitos y las obras fundamentales que su régimen se ha planteado.

Sorpresivamente el área de comunicación de la presidencia dio a conocer que el presidente ingresó al hospital militar para una revisión de rutina en la que se evaluarían sus condiciones de salud. Aunque se sabe que hace algunos años sufrió un infarto y que padece hipertensión y que su ritmo de trabajo es exhaustivo, no dejó de sorprender que sin previo aviso, de hecho no se mencionó en la mañanera, hubiera ingresado al hospital militar. Una revisión de rutina es importante pero relativamente intrascendente, a menos que en ella se encuentre algún hallazgo digno de preocupación.

Por la tarde la Secretaría de Gobernación dio a conocer un boletín en el que señalaba que derivado de la revisión médica que se le había realizado, fue necesario practicarle un cateterismo que arrojó buenos resultados, determinando que el presidente se encontraba en buenas condiciones de salud y en aptitud de seguir desempeñando plenamente sus tareas. El cateterismo es una intervención delicada que reviste cierta agresividad, porque se introduce a través de las venas o arterias del brazo o de la pierna, un catéter, que es una delgada sonda que tiene por objeto llegar hasta el corazón y determinar los diámetros de venas o arterias y en su caso funciona como pequeño escobellón para ampliar el diámetro y en ocasiones facilitar la colocación de pequeños anillos que expanden las venas o arterias. No es pues algo menor y contradice el boletín de comunicación social. Se anunció también que su permanencia en el hospital fue relativamente breve.

Al día siguiente el presidente en una breve comunicación informó que efectivamente se hizo el examen médico, que efectivamente los médicos opinaron que era necesario practicarle un cateterismo y que éste no se le realizó porque recientemente había dado positivo para el COVID, por lo que se decidió retrasar unos días la práctica de la intervención. Abundó diciendo que tenía preparado su testamento político.

Merece la pena realizar algunas reflexiones sobre el tema que es de importancia capital para el país. Hace alrededor de tres años el Presidente ofreció que presentaría un informe médico detallado de sus condiciones de salud. A la fecha no se ha dado a conocer este informe. El pésimo manejo de la información en el incidente de la revisión médica, crea inquietudes innecesarias, porque lejos de transparentarse una situación que, dados sus antecedentes médicos, su edad y su ritmo de trabajo, sería normal el someterse a ciertos cuidados o tratamientos, provoca incertidumbre y desconfianza.

El punto del testamento político reviste también características dignas de comentario. Nuestra Constitución establece de manera muy clara el procedimiento para las faltas temporales o definitivas del presidente de la República. Por cierto de haberse practicado el cateterismo, hubiera sido necesario que se designara al encargado durante el periodo del examen en que el presidente se encontraría sedado.

En caso de falta definitiva la constitución prevé dos hipótesis una, que ya no es aplicable, cuando el presidente falte antes de cumplir dos años de su mandato, en cuyo caso se nombraría según el artículo 84 de la constitución un presidente interino que debería convocar a nuevas elecciones para elegir al que concluiría el periodo. Si la falta ocurre durante los últimos cuatro años de su gestión entonces el Congreso elegiría un presidente sustituto que completaría el periodo presidencial.

La idea de un testamento político contraviene las bases mismas de la democracia, la soberanía depositada por el pueblo en el Congreso y la responsabilidad, autonomía y criterio del Presidente eventualmente designado como sustituto. Un testamento político da la impresión de una visión patrimonial del país, como algo que pueda ser legado a capricho o a criterio, en el mejor de los casos, del presidente faltante. La continuidad o continuismo que parece ser la pretensión de un documento de esta naturaleza, nos muestra la idea de un presidente que está absolutamente convencido de que es la encarnación de la Patria, que su pensamiento político es el decálogo al que tendrán que ceñirse los mexicanos, aun cuando él ya no esté presente. La personificación de lo que se ha dado en llamar la presidencia imperial. No hay más camino que el mío, no hay más rumbo que el que yo fije y lo que es peor, no hay más futuro el que yo determine.

En un sistema democrático es inadmisible que una persona, una única persona pretenda ser la única o la última voluntad.

(Cada quien habla de la feria según le va en ella.- Después de la visita de la Secretaria de Energía de los EE.UU., los participantes en las diversas reuniones por parte de México echaron las campanas al vuelo. Fueron reuniones muy cordiales, muy positivas, en las que se acordó trabajar conjuntamente en la mayor unidad. El prietito en el arroz.- La embajada de los güeros hizo circular un boletín en el que precisa la preocupación de su país por la política energética de México y la posibilidad de una regulación contraria al propósito de trabajar por las energías limpias en América del Norte y en el mundo.)

