Casi medio centenar de proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes de secundaria y bachillerato se presentan en el IV Foro Estatal de Emprendimiento 2026, con propuestas relacionadas con inteligencia artificial, automatización, Internet de las cosas y aplicaciones para los sectores automotriz y agrícola, informó Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

El foro forma parte de un proceso de formación que incluye bootcamps en línea y hackatones trimestrales, en los que los jóvenes aplican sus conocimientos para resolver problemas planteados por empresas e instituciones.

Entre los retos abordados se encuentran necesidades de la industria automotriz y del campo, con tecnologías como drones equipados con visión termográfica para medir humedad y temperatura, así como detectar pesticidas.

Esta edición se enfoca en la electromovilidad y la industria 4.0, sectores que demandan personal capacitado ante la llegada de nuevas empresas a la entidad, con la intención de vincular la academia con necesidades productivas y abrir oportunidades para que las propuestas estudiantiles se conviertan en negocios.

El encuentro cuenta con la participación de 56 universidades y 24 bachilleratos de subsistemas públicos, así como instituciones universitarias y privadas. Los asistentes pueden conocer los proyectos e interactuar con sus desarrolladores para identificar las aplicaciones prácticas de distintas carreras.

También contempla alternativas para impulsar los proyectos con capacitación y financiamiento mediante instancias como la Secretaría de Desarrollo Económico y el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. En la edición anterior, los 12 proyectos ganadores recibieron capacitación y cuatro de ellos obtuvieron financiamiento.