En la colaboración anterior -https://www.heraldo.mx/el-superpeso-mexicano-i-ii/-, revisamos aspectos de por qué el peso mexicano se coloca como la mejor segunda divisa con mayor avance frente al dólar, considerando a una serie de monedas emergentes.

Sin embargo, si bien es cierto que se tienen aspectos positivos, también encontramos una serie de factores negativos. Indaguemos.

El mayor beneficio, en el corto plazo, es la disminución de presiones inflacionarias en el país. Como ya hemos revisado previamente, la tendencia inflacionaria en el país, pareciera que aún no comienza con su descenso y sigue siendo un lastre para la economía del país, sobre todo para los estratos más marginados. Esto pudiera ayudar.

Dentro de los factores negativos, al tener una moneda más barata, se fomentan las importaciones, desplazando al mercado interno, pudiendo ocasionar una baja en la productividad del país. Dicho esto, podemos observar que una fuerte apreciación de la moneda nacional puede hacer que la productividad en el país pierda competitividad.

México obtuvo la posición 37 de los 43 países evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2021 del IMCO, con un nivel de competitividad bajo respecto a las otras 42 economías. La necesidad de mostrar mejores niveles competitivos fomenta el crecimiento económico de un país. Debemos acotar esta brecha.

Las remesas para nuestro país, representan uno de sus principales ingresos, a pesar de que no sea lo más conveniente para el país, ya conocemos los motivos del por qué pasa esto, es una realidad. Tan sólo en 2022, el flujo de envíos de dinero a nuestro país alcanzó la cifra inédita de más de 58 mil millones de dólares, representando un crecimiento de 13.4%, con respecto a 2021. Con una moneda más fuerte, la cantidad de pesos obtenidos por cada billete verde, será menor; lo que pudiera tener efectos negativos en el consumo.

Este último, dicho sea de paso, representado por el Indicador Oportuno del Consumo Privado registró caídas mensuales en los últimos dos meses del año de 0.35 y 0.41%, respectivamente. A pesar que se prevenía que la derrama económica en estas fechas ayudara a crecer este indicador, la inflación lo contuvo y mostró niveles a la baja. Algo no suscitado en los últimos años.

Habrá que estar atentos al desenvolvimiento de la moneda nacional, aunque se espera, al seguirse acentuando la brecha entre tasas de referencia con Estados Unidos, que el tipo de cambio permanezca en los niveles que hemos observado en los últimos 15 días.

OVERTIME

En tan sólo unos días, pasamos de enviar un mensaje positivo al mundo, al ser la principal opción para la nueva planta de TESLA; a un país en el cual su jefe de Estado, amaga con la opción de no otorgar permisos para la misma, argumentando fundamentos sin sentidos. El presidente afirma que no se tiene agua para abastecer la gigaplanta del magnate Musk; lo cual sería verdad, si sus necesidades fueran de agua potable, pero no es así, se requiere agua tratada, la cual Nuevo León tiene de sobra. TESLA informó que, en caso de no establecerse en NL, se iría del país. Esperando que esto no pase, el mensaje que se deja resulta sumamente delicado. Si no es en los estados que convenga al presidente, se presentarán trabas para establecerse. Es algo que su servidor tal vez nunca haya visto.

@GmrMunoz