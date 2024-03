El chofer de una pipa resultó herido y requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, al registrarse una aparatosa volcadura en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Rincón de Romos.

El accidente automovilístico se registró el sábado a las 20:50 horas, a la altura del libramiento a Rincón de Romos, frente al poblado de El Salitrillo.

Hasta ese lugar acudió personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, Bomberos Estatales y Bomberos Municipales de Rincón de Romos, además de la ambulancia ECO-432 del ISSEA, así como agentes de la Guardia Nacional quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Se logró establecer que, a la hora señalada, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte, en dirección de norte a sur, un tráiler tipo pipa, color blanco, con razón social Transportes Garza Leal”, con número económico T-94 y con placas de circulación del SPF.

La pesada unidad se dirigía al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco y transportaba 40 mil litros de leche.

Sin embargo, a la altura del poblado de El Salitrillo, en el municipio de Rincón de Romos, aparentemente el chofer se quedó dormido, lo que provocó que perdiera el control y tras salirse de la cinta asfáltica, se volcó de manera aparatosa, quedando sobre su costado izquierdo.

El chofer quedó prensado entre los fierros retorcidos y fue necesario que el personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga, Bomberos Estatales y Bomberos Municipales de Rincón de Romos, lo liberaran con el equipo hidráulico. Una vez que fue estabilizado, en la ambulancia del ISSEA fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, donde ingresó en estado crítico.