La protección de niñas, niños y adolescentes requiere la participación activa de familiares, vecinos y personas cercanas para detectar y denunciar situaciones de maltrato, señaló el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, al referirse al caso de un bebé de tres meses que presuntamente fue asesinado por su propio padre en Rincón de Romos.

Aunque aseguró que la violencia intrafamiliar ha disminuido en Aguascalientes, reconoció que persisten agresiones graves dentro de los hogares. El funcionario advirtió que muchas víctimas dependen de la intervención de terceros para recibir ayuda, especialmente cuando se trata de bebés o niños pequeños que no pueden denunciar por sí mismos.

Explicó que familiares y vecinos pueden desempeñar un papel fundamental para identificar posibles agresiones y alertar a las autoridades antes de que ocurran consecuencias irreparables. Asimismo, subrayó la importancia de que los propios niños puedan realizar denuncias a través del Servicio de Emergencias 911.

En relación con el caso de Rincón de Romos, informó que la Fiscalía investiga posibles agresiones físicas y sexuales contra el bebé, presuntamente cometidas por su padre biológico. También se indaga la posible responsabilidad de la madre y la situación de una niña de cuatro años que habría sido víctima de violencia.

Alonso García sostuvo que la incidencia de violencia intrafamiliar ha disminuido en la entidad, resultado que atribuyó a las acciones preventivas, entre ellas las Policías Rosas, las Casas Rosas y los centros de atención que cuentan con personal especializado.

Finalmente, insistió en que la prevención comienza en el entorno familiar y comunitario, por lo que pidió no guardar silencio ante posibles agresiones y colaborar con las instituciones para proteger a la niñez.