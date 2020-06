El Gobierno del Estado pedirá a las autoridades federales una corrección en cuanto al dato de la ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19 en Aguascalientes, pues de las 102 camas existentes están siendo utilizadas sólo 16 de terapia intensiva, “siempre dije que confíen en que el sector salud es fuerte, tenemos lo necesario para atenderlos, no por eso dejo de insistir en que la prevención es fundamental, el cubre bocas y aislarnos”.

Esto fue expresado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, al emitir un mensaje en la transmisión vía Facebook, quien refirió que con la reactivación en todas las actividades, se han incrementado los casos positivos, por ello la insistencia de que los cuidados preventivos no deben relajarse, para lo cual se ha reiterado el llamado a que la población haga lo que le corresponde, como es cuidarse y cuidar a los demás.

Refirió que tras los festejos del Día del Padre, ante la probabilidad que algunos no hayan tomado medidas sanitarias, “traerá para Aguascalientes un nuevo incremento de casos de coronavirus dentro de 2 semanas, tal como sucedió con el Día de la Madre”, pues dijo, luego en la calle se ve gente muy relajada, pues “en las fuentes de trabajo hay disciplina por acatar y se cumplen los protocolos, pero en las calles la gente se relaja, en lugares de fiestas, de diversión”.

No obstante, todavía se tiene capacidad suficiente para atender a los pacientes, sólo se pide que haya cuidados preventivos para que no sea necesario llegar a la saturación y apertura de más hospitales, ya que por lo pronto no ha sido necesario, aunque se tiene todo listo en caso de requerirse.

Esto porque ya se tienen “racimos de familias y compañeros de trabajo” contagiados, por lo que es necesario recalcar que en el tema del COVID-19 es tema de responsabilidad de ambos, nosotros en seguir insistiendo en políticas de prevención, equipo fuerte, con lo necesario, con medicamentos, capital humano preparado, pero “lo importante es que ustedes se cuiden, es el factor importante de esta enfermedad, y que acudan a recibir atención a tiempo”.