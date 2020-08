Más que reconocer que hay venta de citas para trámites, el SAT debe regularizar cuanto antes su actividad al 100% para evitar este tipo de prácticas que sólo dañan la economía de las empresas, señaló el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.

Luego de que el SAT a nivel nacional reconoció que hay venta de citas mediante operaciones inusuales detectadas en varias entidades del país incluyendo Aguascalientes, Franco Hernández puntualizó que al Colegio de Contadores no le interesa ver si se trata de alguien dentro o fuera del Servicio de Administración Tributaria, sino que dicha dependencia ya trabaje al 100%.

Recordó que desde el pasado mes de marzo en que se decretó la contingencia en el país, el SAT ha venido operando de manera mínima y a la fecha trabajan apenas a un 50% de su capacidad. Esta situación incluso ha comenzado a inquietar a diversos organismos empresariales con los que los contadores públicos colaboran.

Franco Hernández informó que en esta semana el Colegio de Contadores Públicos espera sostener una reunión con el administrador local de Servicios al Contribuyente, Héctor Franco Jiménez, a fin de llegar a una conclusión sobre las anomalías que atoran los trámites en el SAT y lo que como organismo colegiado proponen para regularizar esta situación. “Yo más bien quisiera saber cuáles son los fundamentos del SAT para no trabajar al 100%, si es por tema presupuestal porque mientras ellos no estén trabajando normal, el tema de las citas va a ser ineficiente y eso va a ocasionar que personas, interna o externamente tuvieran el aliciente de obtener algún beneficio económico por gestionar estas citas”.

¡Participa con tu opinión!