Un hombre conocido como “El Sapo” terminó detenido luego de que fuera sorprendido dentro del patio de una vivienda a la que ingresó sin autorización, en la comunidad de El Bajío, municipio de Rincón de Romos.

El sospechoso fue identificado como Alejandro N., de 33 años de edad, quien fue capturado por elementos del Mando Coordinado tras un reporte recibido en el Servicio de Emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la privada Antonio Huerta Sepúlveda, donde la propietaria descubrió que un desconocido se encontraba dentro de su propiedad, por lo que solicitó la intervención policial.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la afectada, quien aseguró que jamás había autorizado el ingreso del individuo y que desconocía cómo había conseguido introducirse al inmueble.

Con el permiso de la propietaria, los policías entraron a la vivienda y localizaron al sujeto en el patio, donde procedieron a detenerlo.

Alejandro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que la afectada presentó la querella correspondiente.