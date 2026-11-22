Benito Jiménez

Agencia Reforma

GUASAVE, Sinaloa.-La captura del capo Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», dejó 11 muertos -cuatro militares y siete presuntos delincuentes-, además de ocho detenidos, enfrentamientos, vehículos incendiados y bloqueos que paralizaron carreteras y actividades en el norte de Sinaloa desde la noche del viernes.

La Secretaría de Defensa identificó a Meza como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, aliada de la facción de «Los Mayos», que disputa a «Los Chapitos» el control del Cártel de Sinaloa.

La intervención federal, realizada con información compartida por organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses, involucró a los grupos de élite «Murciélagos», del Ejército, y «Lobos», de la Guardia Nacional, que localizaron al jefe criminal en un inmueble de Guasavito, una comunidad de unas 3 mil personas, a las afueras de Guasave.

Los comandos ingresaron mediante distintas rutas terrestres y establecieron dos anillos de seguridad alrededor del objetivo, uno interior para impedir su fuga y otro exterior para contener posibles refuerzos de la organización.

La maniobra, basada en el sigilo y la sorpresa, fue respondida por los pistoleros con disparos de armas de fuego y explosivos.

Los militares repelieron la agresión e ingresaron al domicilio, donde capturaron al «Chapo Isidro», a su primo Germán «N», alias «Serafín», identificado como segundo al mando, y a José «N», cuñado del capo y presunto operador financiero de la organización.

Las detenciones desataron una ofensiva criminal en distintos municipios de Sinaloa.

Entre los capturados también figuró Pánfilo «N», primo hermano de Meza, identificado como operador logístico de la estructura criminal.

Luego de los enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos, el Gobierno de Sinaloa reportó ayer un avance del 90 por ciento en la reapertura de vialidades del centro y norte del estado.

«El Chapo Isidro», Germán y José fueron trasladados a la CDMX a bordo de una aeronave militar.

Arribaron a las 05:20 horas de ayer y fueron conducidos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se estableció un fuerte cordón de seguridad.

Los otros cinco detenidos, entre ellos Pánfilo, fueron puestos a disposición de la FGR en Culiacán.

Meza cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas.