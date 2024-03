Janette Rodríguez

La desigualdad de género y la brecha salarial pueden tener un impacto negativo en la salud emocional de los colaboradores. En este sentido, las mujeres pueden experimentar estrés, ansiedad y frustración al enfrentar barreras en su desarrollo profesional y recibir un salario menor que sus colegas masculinos.

Desde la infancia, a las mujeres se les exige asumir la carga emocional de los demás, lo que nos permite identificar una de las causas de las diferencias de género en ansiedad y depresión. Ante una sociedad que asume que la mujer, por su naturaleza, debe satisfacer las expectativas ajenas, desde pequeñas, este tipo de educación las lleva a sentirse responsables de sostener emocionalmente a las personas de su alrededor, olvidándose de su propio bienestar físico y psicológico, poniéndolo, en la mayoría de los casos, en segundo lugar, pagando un alto precio en su salud mental.

Cuando hablamos de salario, es normal que lo primero que nos venga a la mente sea el concepto económico y creamos que únicamente es el dinero que una persona percibe por realizar un trabajo determinado.

Sin embargo, esto no es lo único que un colaborador puede recibir a cambio de aplicar su experiencia dentro de una empresa u organización.

Pese a que la brecha salarial de género se ha ido reduciendo muy lentamente, aún hay mucho camino por recorrer, pero mientras eso sucede, es necesario adoptar medidas para evitar que la brecha se amplíe.

La necesidad de las empresas por atraer y retener el talento y generar espacios de trabajo inclusivos en los que, tanto lo que les diferencia como lo que le iguala a cada colaborador, contribuye al avance de la cultura y el negocio de la empresa, las lleva a buscar alternativas que vayan más allá del aspecto económico.

De ahí la importancia de usar como estrategia clave el llamado «Salario Emocional».

Una manera sencilla de describirlo sería: “Otorgar a los colaboradores beneficios no económicos que les hagan sentirse cómodos y valorados dentro de la empresa”.

Junto con la lógica retribución económica, el salario emocional es una de las herramientas que puede utilizar la empresa para mejorar la motivación, el involucramiento y el grado de compromiso; además de ser un elemento de gran ayuda para reducir el absentismo laboral y las brechas de género. Cuando un colaborador se siente feliz en su empresa, es menos probable que se vaya a otra por un salario mayor, de ahí que el salario emocional juegue un papel sumamente importante si queremos mantener nuestra plantilla intacta.

De este modo, el salario emocional recompensa al talento de la persona como tal, yendo un paso más allá de la ganancia económica por su labor. Esta retribución está diseñada para contribuir al equilibrio personal, laboral y social del trabajador, mientras aumenta la competitividad de la empresa, gracias a la mejora de la productividad y motivación de la fuerza laboral.

Si pensamos en ejemplos de salario emocional, podríamos hablar de los siguientes:

Contar con un área de trabajo agradable: Si el espacio lo permite, contar con una zona donde los colaboradores puedan tomarse un descanso, tomar sus alimentos en los tiempos de receso, o contar con oficinas con ventilación adecuada, luz natural o presencia de plantas, puede ayudar a la hora de que se sientan más cómodos en su lugar de trabajo.

El reconocimiento personal: A todos nos gusta que nos digan que nuestro trabajo está bien realizado. Que nuestro superior tenga alguna palabra de afirmación o elogio hacia nosotros puede incrementar nuestra motivación, además de que por parte de la empresa, esta acción es sencilla y gratuita.

El bienestar emocional y psicológico; este aspecto toma otra dimensión en un país como México, donde el 75% de los colaboradores sufre estrés laboral. En este sentido, la NOM-035 puede servir como guía para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en tu centro de trabajo.

La flexibilidad horaria: Es una medida sencilla, sin coste para la empresa y que mejora en gran medida la productividad y la felicidad de los trabajadores. No todos trabajamos igual de bien en las mismas horas del día, así que no sólo es positivo porque fomenta la conciliación laboral, sino que también ayuda a incrementar el nivel de eficacia. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay ciertas actividades empresariales en las que esta modalidad no es posible.

Sumado a todo lo anterior, la inclusión y el respeto por las diversidades en el interior de la compañía contribuyen a fomentar un mejor clima laboral y hacer que todas las personas que la conforman se sientan más cómodas y a gusto. El salario emocional es definitivamente una apuesta ganar-ganar para la organización, ya que le permite mantener felices a sus colaboradores y disfrutar de todos los beneficios asociados a ello.



Janette Rodríguez

Directora General DIA1

@Janette Rodriguezv

@DIA1Oficial

ww.dia1.com.mx