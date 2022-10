Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

Los sistemas procesales han requerido cambios para mejorar el manejo y dar celeridad a los trámites de procuración e impartición de justicia; en nuestro país estos cambios se han dado paulatinamente, como ha sido el caso de la reforma constitucional que no sólo implicó un compromiso para los peritos participantes, sino que en consecuencia ha requerido de una reestructura en las instituciones que procuran e imparten justicia y del personal que colabora en un juicio penal, pues el compromiso es mayor con los nuevos roles que se desempeñan en el proceso.

Unos de los profesionales que participan son los peritos, lo cuales son considerados expertos en una materia, ciencia o arte que contribuyen aportando información especializada sobre su materia y que sirve a los agentes investigadores, defensores, jueces y magistrados para llegar a conclusiones sobre el caso que se está investigando. En el caso de los peritos médicos, el contar con un título y cédula profesional los habilita para el asesoramiento público o privado actuando como peritos, con independencia de su labor profesional de carácter clínica. Entonces, ser especialista en una materia requiere una formación académica adecuada pero además experiencia práctica que permita realizar el análisis más adecuado y pertinente de cada caso, con el debido fundamento técnico científico que permita su comprobación de acuerdo con la ciencia, pues la participación pericial está legislada como prueba.

Y son las ciencias forenses ese conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de la prueba para efectos judiciales mediante una metodología científica. Como ya es conocido, cualquier ciencia se convierte en forense en el momento que participa en un procedimiento judicial. Por consiguiente, cuando se realiza una pericial en el ámbito forense, es muy importante saber el objetivo de la misma y tener claridad sobre a quién se van a dirigir los resultados, ya que el perito no se limita a aportar datos para un debate forense, sino que emite opiniones que versan sobre la forma en que se produjo una acción sometida a investigación judicial, ya que la finalidad es contribuir a la procuración e impartición de justicia. Por ello es pertinente recalcar que la prueba pericial únicamente se utiliza en los casos necesarios y no en todas las investigaciones penales, de hecho, no es determinante para que el juez tome una decisión final, pues sólo contribuye al esclarecimiento del evento sometido a juicio, al hacer una interpretación de información que requiere de un conocimiento especializado. Siendo precisamente la función principal de un perito el examinar a profundidad esa situación planteada, de ahí que se puedan requerir la participación de diversas ciencias, artes u oficios para dilucidar los hechos controvertidos. El peritaje entonces, es el resultado de la labor pericial que se presenta a la autoridad en un documento escrito que se agrega al expediente con el fin de que algunos elementos queden documentados para preservar la seguridad jurídica de lo actuado en la instancia específica, sin embargo, en el nuevo sistema, además de rendir la información escrita, el perito emite su opinión de manera verbal y debe defender ante los participantes lo expresado contestando las preguntas que le formulen, condición que por un lado facilita la comunicación directa entre los sujetos procesales y por otro agiliza los procedimientos, en una relación de naturaleza adversarial, es decir contradictoria, en la que el debate juega un papel principal; por lo que quizá, la parte más compleja de la labor pericial sea precisamente su participación en el juicio oral. Siendo la oralidad el más importante de los principios que informan el proceso penal, pues permite la discusión y tiene lugar en la audiencia presentando los elementos de prueba ante el juez que juzga y sentencia la causa.

