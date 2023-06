La Secretaría de Educación Pública, más por cuestiones políticas que por un interés en atender seriamente el problema de la drogadicción, ha ordenado poner en marcha en las aulas de las escuelas secundarias y preparatorias una «estrategia» de prevención de adicciones. Ésta será llevada a cabo por los docentes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Para tal efecto, se les ha entregado un folleto titulado “Si te drogas, te dañas”, que contiene información sobre drogas. Es plausible el propósito de la prevención.

Sin embargo, si no se tiene el cuidado necesario para implementar el contenido del folleto entre adolescentes y jóvenes, existe el riesgo de que la campaña, en lugar de ser preventiva, se convierta en propaganda de las drogas. ¿Por qué? Como siempre sucede, las autoridades federales y estatales se limitan a entregar la información a los maestros y estos deben decidir cómo la manejarán frente a los estudiantes. Dado que se trata de un asunto delicado, los docentes deberían haber sido capacitados anticipadamente, en lugar de simplemente ver un escueto video en el que la Secretaria de Educación entrega el folleto “Si te drogas, te dañas” y lo presenta como herramienta para prevenir la drogadicción entre los alumnos.

Al no tener una metodología propia ni una estrategia de prevención bien definida, los docentes apenas tienen tiempo en los 15 minutos establecidos para conversar con los estudiantes sobre la temática. Apenas les alcanza este tiempo para escribir en el pizarrón la lista de drogas que se mencionan en el folleto: fentanilo, metanfetamina, cannabis, vapeadores, inhalables, benzodiacepinas, entre otras. De manera apresurada tratan de explicar en qué consiste cada una de las drogas. Hasta aquí, debe quedar claro que es únicamente información la que se proporciona, y la simple información es propaganda, no prevención. Para que haya prevención sobre las adicciones, después de la información, es absolutamente indispensable invertir tiempo en hacer que los alumnos piensen, mediten, razonen, reflexionen, recapaciten, argumenten, expresen juicios críticos, discutan y concluyan sobre los males, las consecuencias negativas y las tragedias que provoca el consumo de las drogas. Esto incluye las consecuencias en lo físico, lo psicológico, lo emocional y en la vida escolar, familiar y social. Una vez que los estudiantes estén conscientes del daño que causan las drogas, se deben buscar y sugerir alternativas viables de solución y asumir compromisos, día tras día, para alejarse de las drogas y encontrar formas de llevar una vida saludable y provechosa, por su bien, por su familia y por la sociedad en la que se desenvuelven. Ésta no es una acción de 15 minutos, sino un esfuerzo de todos los días.

Por otro lado, una parte importante recae en los padres de familia. Por lo tanto, la Secretaría de Educación también ha pensado en enviar el mismo folleto a los padres, pero ¿quién puede asegurar que lo leerán por sí mismos y que estarán pendientes para su observancia? ¿Quién o quiénes llevarán su seguimiento? ¿Quién evaluará, fortalecerá y reorientará las acciones? Habrá padres de familia interesados en atender las indicaciones del folleto y, sobre todo, en supervisar a sus hijos. Pero los padres que más necesitan intervenir en la prevención de adicciones de sus hijos y cuidarlos, lamentablemente, son los más renuentes a seguir indicaciones. Por lo tanto, éstos, que podrían ser mayoría, se harán omisos al propósito de la campaña.

Ante un problema social tan grave como las adicciones, no es suficiente con lanzar un folleto y dejar que los maestros, como si fueran expertos en todo, hagan lo que puedan o como crean conveniente. Una campaña requiere toda una estructura organizacional que funcione y dé resultados.