Llama el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes a la población en general a no confiarse ahora que el estado se ubica en semáforo epidemiológico verde y por el contrario, seguir con las mismas medidas de control como si se estuviera en nivel naranja o rojo, ante el riesgo de que puedan dispararse los contagios por COVID de cara a las festividades decembrinas.

El médico infectólogo e integrante del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz, comentó que si bien ha habido una disminución en la frecuencia de casos de coronavirus en el estado, sin embargo sigue siendo una enfermedad latente y nos dirigimos a una etapa del año de mucha movilidad social, por lo que es importante que nos cuidemos.

Enfatizó que entre más se extremen precauciones, estaremos más seguros, porque lo que viene en esta etapa de la pandemia con las festividades de diciembre va a ser la actividad en las personas no vacunadas que son las que van a tener el riesgo mayor de desarrollar complicaciones graves relacionadas con COVID, aunado a lo que actualmente se vive en la ciudad con el Congreso Charro nos expone a que en unos días más, ese sector de la población exprese nuevos casos de gente infectada.

Subrayó que las personas completamente vacunadas y las parcialmente inmunizadas siguen siendo un riesgo potencial, si se exponen a cargas virales muy altas, es decir, si se descuidan en el uso del cubrebocas o si se reúnen masivamente con algunos descuidos en cuanto a las recomendaciones de protección. “El semáforo verde nos habla de una menor actividad de la pandemia, pero no nos dice que la pandemia se haya acabado, entonces a seguir extremando precauciones y no confiarnos para que no tengamos el infortunio de vivir casos en nuestras familias”.

Advirtió que lo que pasa actualmente en Europa cuyos habitantes ya padecen la cuarta ola de COVID, puede ser un augurio de lo que podría ocurrir en México y en Aguascalientes si nos descuidamos o relajamos las medidas. “Como bien dicen los aforismos populares, si rasuran al vecino, pon tus barbas a remojar. Si eso está pasando en Europa en lugares con niveles de vacunación muy amplio, qué podemos esperar nosotros en México si nos descuidamos y llega alguna otra variante como ocurrió con Delta”.