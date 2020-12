En cuanto a eventos perdidos, Irene Plascencia fue una de las deportistas locales que más perjudicada se vio al ver cómo poco a poco se fueron cancelando muchos torneos de suma importancia que había conseguido con esfuerzo y trabajo en conjunto con las Borreguitas del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes. El baloncesto fue una de las disciplinas que sufrió más al ver cómo ni los entrenamientos se podrían realizar al tener demasiado contacto en la duela, Irene perdió 2 nacionales y 2 regionales con las Borreguitas, el nacional de segunda división en la ABE, el nacional de Conadeip Juvenil C, así como los regionales del Condde tanto de baloncesto como del 3×3.

Estas pérdidas de tantos torneos fue un revés importante para Irene que acepta que el reto más grande del año fue seguir con la motivación de crecer en lo deportivo a pesar de no tener competencias. “El reto más grande para mí con esta nueva normalidad fue encontrar motivación para seguir haciendo grandes esfuerzos en mis entrenamientos, ya que, al no tener competencias en puerta, mis metas tuvieron que modificarse un poco haciéndolas más a largo plazo y no un torneo o una medalla en sí. Encontré la forma de motivarme mentalmente y seguir esforzándome, hacer mi propio gimnasio en casa y encontré ejercicios que podían suplir el entrenamiento en cancha”, aseveró.

Al cuestionarle sobre sus cambios y aprendizajes con este año tan complicado Irene demostró su lado competitivo al adaptarse a cada uno de los momentos que trajo está pandemia y valorar al baloncesto como uno de sus proyectos más importantes. “La pandemia le dio un gran cambio a mi rutina en cuanto a que no tenía acceso a espacios para entrenar ya sea cancha o gimnasio, por la tanto, tuve que cambiar bastante el tipo de entrenamiento y sumado a que mi vida académica se volvió mucho más demandante, se me complicó un poco entrenar. Está experiencia me ha ayudado a ser resiliente, mucho más disciplinada y principalmente me ayudó a recordar que me dedico a esto por el amor que le tengo al deporte y no solamente porque es parte de mi trabajo como becada en mi universidad”, apuntó.

CONÓCELA

Irene Plascencia Villalobos

Edad: 19 años

Disciplina: Basquetbol

Experiencia: 9 años