Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

Qatar ha sido el país seleccionado para albergar la copa mundial de futbol 2022, no obstante, no todos han visto con bueno ojos que el mundial se celebre ahí, lo que ha dado lugar a todo tipo de polémicas.

Un ejemplo de ello es que, afuera de la cancha, el evento ha estado marcado por situaciones que reflejan la vida de las mujeres en el medio oriente pues se tiene un agrio prejuicio de que su libertad es el resultado de cómo se visten, siendo el velo burka o hiyab un sentido de pertenencia e identidad de su país, pero también ha sido un símbolo de la violencia de género. A modo de muestra, recordaremos que el “burka” es un atuendo de una sola pieza que cubre la totalidad del cuerpo y en la cara, a la altura de los ojos, tiene una rejilla de ganchillo, para permitir la visión, mientras que el “hiyab” es un pañuelo que cubre el pelo y el cuello, dejando al descubierto el óvalo de la cara. En fin, la diversidad de esta prenda queda reflejada en la enorme gama de nombres que recibe en cada país y en la longitud de la que se asegura debe tener, su forma, el color y textura, incluso todo lo que ha de tapar en la mujer respecto a relieves y volúmenes; también su uso impuesto, obligatorio y por ley, o bien, su uso voluntario, ya que hay mujeres que usan «burka» por decisión personal libremente tomada y que su utilización no les significa un acto de violencia impuesta sino una forma de ejercer la religión. Es decir, el burka o el hiyab siguen siendo un debate que encarna las diferentes maneras de entender los derechos humanos y el funcionamiento de la democracia.

Aunque en Qatar se vive una dualidad que mezcla largos siglos de costumbre con una renovada apertura a los nuevos tiempos, en otros países como Arabia Saudita e Irán se vive un fuerte movimiento feminista, ya que hay prohibiciones muy marcadas para las mujeres que incluso caen en el sometimiento, violencia que no sólo deja su impronta en la exterioridad, sino en su interioridad por tanto no puede, ni debe ser tolerada, aunque aparezca bajo la modalidad de un vestido, de un pañuelo, de un velo o de una túnica. Y, aunque la sociedad qatarí se puede considerar conservadora en varios aspectos sociales, también es un hecho que desde hace muchos años a las mujeres se les ha permitido el desarrollo profesional a la par de cualquier hombre. O sea, tampoco puede obviarse la libertad de las mujeres por provenir –o vivir– en estados dictatoriales, con una fuerte tradición machista y tradicionalista como son los estados islámicos, ya que esta condición no invalida a las mujeres, per se, para mostrarse como seres que saben lo que hacen y lo que quieren, y que luchan y muestran su inconformidad aun veladas.

El velo islámico es quizá solo la punta del iceberg de un problema legal, político y sociológico muy complejo que sigue siendo discutido, por un lado prevalece el razonamiento legítimo de que la prohibición de circular completamente cubiertos con un velo, impide toda demostración de la identidad porque el ocultamiento integral del rostro, vulnera la seguridad, restringe la prevención, limita la identidad, atenta contra la pluralidad e impide una plena comunicación entre seres humanos; y por otro lado, creer que la prohibición del velo islámico en el ámbito público es equivalente a la liberación femenina, la superación de la desigualdad, la pobreza, brecha social, injusticia y una serie de problemas que existen, demuestra cierta ingenuidad de nuestra parte. En cualquier caso, lo que hay que evitar es el simplismo o las opiniones extremistas, dejar de preocuparnos por lo que cubre la cabeza e interesarnos más por lo que hay dentro de ella, porque quizá el único velo que hay que hacer desaparecer es el velo de nuestra propia mente.

Sígueme en twitter: @EdnnaMil