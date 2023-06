La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, últimamente, criticada por sus fallos más recientes, específicamente por el freno del polémico «plan B» que buscaba delimitar el margen de acción del Instituto Nacional Electoral (en el entendido de que dicha inconstitucionalidad surge debido al proceso legislativo y no en el fondo de la reforma). A pesar de las múltiples críticas que le hicieron a los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, todo indica que el tema se tergiversó hacia un ataque sistemático a la Corte, es decir, en vez de exigir una mejora a la labor, deficiente, de las y los diputados federales y senadores de dicho grupo, todo giró en torno al trabajo de las y los ministros, promoviendo incluso una reforma a la SCJN y el Poder Judicial Federal, planeando entonces que las y los ministros/jueces sean elegidos mediante el voto popular. ¿Cuál es el problema de este nuevo planteamiento? ¿Por qué tergiversar el debate puede desembocar en una vulneración sistemática al estado de derecho en nuestro país?

Debemos entender que la labor de los órganos jurisdiccionales (jueces) es de carácter técnico/jurídico, es decir, los perfiles deben cumplir con requisitos precisos en su formación profesional y, aunado a ello, mediante mecanismos de oposición, deben comprobar que dominan las materias en las que aspiran a resolver (penal, civil, administrativo, etc.). Por ello, el trabajo de las y los jueces está constreñido a que fundamenten (justifiquen conforme a la normatividad aplicable) y motiven (relacionen lógicamente las pruebas, hechos y principios con su fallo) todas sus decisiones; en pocas palabras, su actuar no puede dirigirse a lo que la mayoría desee, su función es de contención a favor del estado de derecho, a pesar de que dichas mayorías no estén de acuerdo. El objetivo de este mecanismo es salvaguardar los principios constitucionales y legales que rigen la vida cotidiana de todas y todos, brindándonos seguridad jurídica en nuestro día a día (por ejemplo, firmar un contrato de compraventa y que este sea respetado, demandar el pago de un documento privilegiado como lo es un pagaré, exigir el cumplimiento de la ley al ser víctimas de un delito ante un tribunal, etc).

Obviamente, existen muchas críticas que rodean a las sentencias de los poderes judiciales (incluyendo al poder judicial federal y la propia SCJN) y los mecanismos de acceso a la justicia en nuestro país. En entrevista para el portal El País, la doctora Ana Laura Magaloni (constitucionalista e investigadora del CIDE), refiere que «La justicia es una asignatura pendiente desde el origen del régimen priista. Nunca ha habido ningún gobierno que le apueste realmente a la justicia […] La justicia local está históricamente olvidada. Todas las federaciones en el mundo le dedican mucho más presupuesto a su justicia local, porque al igual que en México, el 90% o más, 95% de los conflictos, se van a iniciar en una instancia local. Bueno, si tú sumas el ingreso de todos los poderes locales versus el federal, el federal tiene el doble de presupuesto que todos los locales juntos. Para darle una idea, en Estados Unidos, los locales tienen ocho veces más; en Canadá, siete veces más; Argentina y Brasil tienen dos veces más. El único país que tiene la pirámide invertida es México. En realidad, las políticas de acceso a la justicia siempre nos han valido gorro». Es en estas ideas donde considero que está realmente el punto de inflexión de la discusión y no se está abordando correctamente.

El presidente ha estado atacando sistemáticamente a los poderes judiciales, en su conjunto, impulsando reformas de un calado estrictamente político. Propone que lo que motive realmente las decisiones jurisdiccionales sea el escrutinio público (siendo el oficialismo quienes movilizan la agenda política), pero ignoran que aun hay, como menciona Magaloni, una asignatura pendiente y es la justicia local. Reforzar el acercamiento, estructura y margen de acción de los poderes judiciales locales (presupuesto, formación y sobre todo comunicación) debe ser el verdadero enfoque al que deben apostarle todos los gobiernos (federales, estatales y municipales). Pretender que las y los jueces sean electos por votaciones solamente nos va a llevar a ampliar las pretensiones políticas de grupos consolidados y no va a fomentar mejores resoluciones, porque la garantía de la imparcialidad se mermaría por la aprobación mediática. De aprobarse estas reformas, el remedio sería peor que la enfermedad. Necesitamos más y mejores jueces, que su labor sea cercana a la ciudadanía y que los poderes judiciales locales cuenten con más recursos para garantizarlo, no diputados con toga.