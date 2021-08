Responsabiliza la senadora panista por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, al Gobierno Federal de la alza de contagios por COVID que se pueda dar a raíz del regreso a clases en las escuelas, por no mandar más recursos a los estados los cuales garanticen que haya un retorno realmente seguro.

Afirmó que estamos ante un Gobierno Federal totalmente irresponsable, lo cual afecta y provocará un alza de contagios en las escuelas públicas, luego de que la autoridad no ha mandado más recursos para la sanitización y que dé garantías para que los niños regresen a clases. “A un director de escuela aquí en Aguascalientes le habían dado un bote de gel grande para toda la escuela, entonces no podemos ir así”.

Destacó que recientemente platicó con el presidente del Colegio de Pediatras de Aguascalientes, Rodolfo Delgadillo Castañeda quien le externó los riesgos que el COVID puede tener en los niños. “Como mamá decía que los niños tienen que ir a la escuela presencial, pero después de hablar con el presidente del Colegio de Pediatras cambié de opinión porque el riesgo es mucho. Los que se llevan a instituciones privadas pueden tener ese beneficio de que ahí sí se estén tomando las medidas sanitarias, pero no en una escuela pública donde hay un Gobierno Federal irresponsable”.

Lamentó que la autoridad federal está dejando solos a los gobiernos estatales, los cuales se la están arreglando como pueden. “El responsable es el Gobierno Federal por no mandar más recursos para los estados, no sólo para ver cómo los niños regresan a clases, sino para el personal de salud. No hay más recursos, no hay estrategia en el manejo de la pandemia y sigo argumentando lo delicado de la situación”.

En cuanto a la aplicación de vacunas, lamentó que el país esté tan aletargado por una estrategia errónea del Gobierno Federal y el manejo político del mismo, el cual esperaba más votos de la inmunización y a tener a la población semanas esperando por el biológico. “Esto es un crimen, no podemos esperar, además estamos viviendo una situación en México donde no sabes si las vacunas llegan bien a los estados ya que no hay transparencia. Nos están tratando muy mal”.