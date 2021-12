La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hace un llamado a las personas físicas a acercarse desde ahora a esta instancia para analizar si les conviene o no permanecer en su actual régimen fiscal o aceptar el Régimen Simplificado de Confianza que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. El aviso de la opción elegida deberá ser informado al SAT antes del próximo 31 de enero.

Hugo Fidel de Lira Reyes, delegado de la PRODECON, aseveró que es un nuevo régimen para tributar que le apuesta a la simplificación administrativa y se realza la confianza en los contribuyentes, pero también la Miscelánea Fiscal 2022 prevé combatir la elusión y la evasión fiscal.

Detalló que el Régimen Simplificado de Confianza se divide en dos opciones totalmente diferentes orientado a las personas físicas y a las personas morales. En el caso de las personas físicas se orienta a quienes tienen actividades profesionales, actividades empresariales, arrendamiento y las que estaban en el régimen de incorporación fiscal (RIF).

El delegado de la Prodecon indicó que el nuevo Régimen Simplificado de Confianza tiene unas tasas de interés increíbles para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un porcentaje de 1 a 2.5% de los ingresos netos en el ejercicio fiscal anual. Este esquema no dejará hacer deducciones personales ni autorizadas.

Apuntó que este Régimen Simplificado de Confianza se aplica únicamente a personas físicas que hayan tenido ingresos hasta 3.5 millones de pesos al año. Y el parámetro que se tomará serán los ingresos que se tuvieron en el ejercicio fiscal del 2019.

Además, comentó que si una persona física se registra en este régimen y en un momento pasa de los ingresos de 3.5 millones de pesos anual, de modo automático pasará al régimen que le corresponde, pero con la posibilidad de regresar a éste, si sus ingresos disminuyen posteriormente. Esto, siempre y cuando no incumpla con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, mencionó que las personas físicas tendrán la oportunidad de optar o no por este régimen o quedarse en el cual tributan en la actualidad.

¡Participa con tu opinión!