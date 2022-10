Alicia de J. Giacinti Comte

Hace más de cuatrocientos años, Miguel de Cervantes Saavedra escribió una obra en la que confesaba tener como objetivo ridiculizar a las viejas novelas de caballería. Hoy, El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha es la más importante y representativa de la literatura española.

El texto ha sido analizado profundizando y haciendo sesudas reflexiones filosóficas y psicológicas acerca de los hechos narrados y sus protagonistas. Nosotros podemos simplemente leerlo y disfrutarlo.

Nada novedoso diré sobre la obra, sólo pretendo invitar a su lectura presentando una panorámica en la que me referiré a sus partes, a su estructura y un poco a sus dos protagonistas.

LAS DOS PARTES DEL QUIJOTE

La obra de Cervantes está dividida en dos partes, las cuales fueron publicadas con casi diez años de distancia. Antes de la primera parte aparecen poemas ingeniosos dedicados a los personajes de la obra, supuestamente firmados por personajes de los Libros de Caballería, escritos por el mismo Cervantes.

La primera parte publicada en 1605 consta de 52 capítulos que el autor subdividió en tres partes. Termina con el regreso a casa del héroe, encerrado en una jaula, vejación aceptada por él de buen grado cuando le aseguraron que era un carro encantado y un medio necesario para ayudar a la princesa Micomicona. Sancho Panza aparece hasta el capítulo VII, cuando nuestro personaje va a realizar la segunda salida.

Considero la primera parte más amena pero más superficial que la segunda. Está pletórica de curiosas aventuras de don Quijote con entrelazadas historias de personas con quienes se topa en su camino y otros relatos contados o leídos por algún personaje. Estas narraciones no disminuyen el interés por la historia principal, ya que sus personajes aparecen en el contexto de las aventuras del protagonista y se insertan en ellas. Pese a todas sus hazañas y a las desgracias que le suceden, don Quijote jamás pierde la dignidad ni deja de perseguir el ideal que propuso desde el primer capítulo: “irse por todo el mundo (…) desfaciendo todo género de agravio.”

La segunda parte tiene 75 capítulos, fue publicada en 1615 a raíz de que había aparecido una falsa continuación de la obra escrita por otro escritor. Se inicia con los empeños de evitar una nueva salida y finaliza con su muerte, después de haber recobrado la cordura y dictado su testamento.

En esta parte hay aspectos importantes. Uno es la burla generalizada a los personajes principales, a su inocencia y bondad, un abuso contra el débil. Los duques y las personas cercanas a ellos se mofan y abusan de don Quijote y Sancho en función de propia diversión, no reconocen el buen gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, en donde el escudero desempeñó un papel bastante decoroso y demostró una sabiduría y una prudencia innatas, virtudes de las que sus “protectores” carecían. Don Antonio Moreno y el visorrey de Barcelona también hacen objeto de escarnio a don Quijote. Otro aspecto a destacar de esta segunda parte es que se presta a la reflexión: casi todos los sabios discursos y consejos de Don Quijote están ahí así como la mayoría de los refranes de Sancho Panza, pletóricos de sabiduría popular.

ESTRUCTURA “MODERNA”

Se trata de una narración enmarcada escrita por Cervantes, quien se la atribuye a otro autor: Cide Hamete Benengeli, cuyos escritos, cuenta, fueron encontrados en un bazar. Frecuentemente, Cervantes nos recuerda que el árabe es el verdadero autor de la obra y creador de los personajes. Otro aspecto de la construcción sorprendente, para su tiempo, surge en la segunda parte. Don Quijote se entera de que andan por ahí unas aventuras de un Quijote que no es él y trata de demostrar su falsedad de diversas maneras. Otra novedad en la estructura se ejemplifica con el diálogo sostenido en el capítulo cuarto de la segunda parte entre los protagonistas y el bachiller Sansón Carrasco. En ese momento don Quijote y Sancho me parecen unos “personajes en busca de autor” a la manera de Pirandello: la narración dentro de la narración.

Por éstas y otras características se puede sostener que la obra del siglo XVII es totalmente innovadora, pues en ella encontramos algunos de los recursos literarios que apenas comenzaron a usar de manera generalizada algunos de los más notables escritores en el siglo XX.

III. LOS PROTAGONISTAS

Al Hidalgo lo mueven la honra y el servicio a los demás “le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de la república, hacerse caballero andante”. Es además un amante rendido de su dama, no importa que Dulcinea del Toboso sea la zafia labradora Aldonza Lorenzo. En la realidad, Dulcinea es un constructo de la mente del caballero, para él es real, tan real que lo empuja a realizar las más grandes y arriesgadas hazañas. Para él, Aldonza-Dulcinea es la mejor de las mujeres. Ante el fingido encantamiento de la muchacha, el Hidalgo no vacila en realizar toda clase de sacrificios para desencantarla. Su gran amor lo hace serle profundamente fiel y no faltarle ni con el pensamiento. Por eso rechaza airado y bruscamente a Maritornes y se duele del amor que Altisidora dice sentir por él, por eso también es que cuando la dueña Rodríguez entra en su habitación en el castillo de los Duques, pensando que lo quiere seducir se cubre con las sábanas, en una escena que siendo cómica o ridícula no deja de ser conmovedora.

Don Quijote es sabio. En la obra hay todo un programa de vida acertadamente dosificado en sus palabras. Algunas perlas: “hemos de matar a los gigantes en la soberbia, a la envidia en la generosidad […] a la ira en el reposado continente y la quietud de ánimo; a la gula y al sueño, en el poco comer […] y en el mucho velar […]; a la lujuria y a la lascivia en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestro pensamiento; a la pereza con andar todas las partes del mundo.” También sostiene “los hijos señor, son pedazos de las entrañas de sus padres y así se han de querer, o buenos o malos que sean […] a los padres toca encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud” y “la buena mujer no alcanza fama solamente con ser buena, sino con parecerlo”.

En el capítulo LVIII de la segunda parte, entre otras sentencias, destaca la célebre frase: “Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida” y la advertencia “Las obligaciones y recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre”.

Los capítulos XLII y XLIII de la segunda parte de la obra están llenos de los consejos que, para el ejercicio de un buen gobierno, da don Quijote a Sancho. Cuatrocientos años después siguen siendo válidos para un gobierno ejercido con ética y honestidad. Ojalá todos los que ejercen el poder a cualquier nivel los reflexionaran e hicieran suyas las máximas expuestas.

Don Quijote es un loco cuerdo, un tonto sabio, un hombre de acción reposado, un iluso desilusionado, en fin una paradoja andante.

El otro protagonista, Sancho Panza es polifacético. Por un lado se nos presenta como el rústico patán, tonto e ignorante que mueve a risa con las conclusiones que saca, pero sus atinadas disposiciones en la Ínsula Barataria lo hacen ver como un sabio de rectos juicios, consciente de su realidad “Vístanme […] como quisieren; que de cualquiera manera que vaya vestido seré Sancho Panza.” Aunque siempre deseó ser gobernador, renunció a su ínsula y salió de ahí con sólo su asno: prefirió ser libre y pobre a estar sujeto al poder y al dinero.

Sancho es la sabiduría popular que va por los caminos de la Mancha y de España “ensartando” refranes, tiene siempre a flor de labio uno o más para cada ocasión, son su riqueza: “ninguna [hacienda] tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y más refranes”. Los refranes de Sancho están presentes en toda la obra, pero abundan más en la segunda parte.

Por todo lo anterior y por mucho más, aseguro que en cada lectura de esta centenaria obra encontraremos siempre algo nuevo. Démonos el placer de leer o releer El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.