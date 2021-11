En un cierre dramático, emocionante y con un toque de polémica, el día de ayer culminó oficialmente el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021, mismo que se celebró en la ciudad de Aguascalientes en la nueva Catedral de la Charrería en la isla San Marcos.

Este campeonato comenzó desde el pasado 5 de noviembre con la inauguración de la nueva Arena San Marcos, la cual se convirtió en el recinto más importante de este deporte en todo México. A lo largo de varios días de intensa actividad, más de 140 equipos de charros y más de 110 equipos de Escaramuzas tuvieron participación en este Nacional.

Una vez concluida la etapa regular, se llevaron a cabo los cuartos de final de equipos varoniles con los mejores 24 equipos de todo el torneo, en donde lamentablemente ninguno de los 5 equipos de Aguascalientes pudo entrar a esta ronda.

Después de los cuartos de final se celebró la semifinal con tan sólo 12 equipos, de los cuales únicamente 3 obtuvieron su boleto a la gran final. Estos tres equipos fueron los de Charros de la Laguna “A” de Durango, Rancho El Quevedeño de Nayarit y los vigentes campeones de Rancho las Cuatas, también de Nayarit.

La gran final comenzó ayer alrededor de las 6:30 de la tarde, demostrando desde las primeras suertes que la pelea iba a estar bastante peleada. Al paso de las primeras seis suertes, el equipo de Rancho las Cuatas tomaba la delantera y los de la Laguna no daban la misma impresión que en la etapa regular, mientras que, los de El Quevedeño, parecía que no iban a lograr mucho.

Sin embargo, en este deporte mexicano la suerte puede cambiar de un momento a otro y eso se demostró en las manganas, ya que las Cuatas no tuvieron suerte en las de a pie y, en contraparte, los otros dos equipos lograron sumar la mayor cantidad de puntos posibles al grado de empatar a 308 puntos.

En el paso de la muerte, los campeones dieron un salto increíble para tomar la delantera, los de la Laguna no completaron el paso a criterio de los jueces, lo cual fue muy criticado por parte de la afición, que comenzó a arrojar basura al lienzo por el descontento.

Después de muchos minutos de pausa por esta situación, el equipo de El Quevedeño completó su paso y con eso se quedaron con el título nacional, sumando un total de 330 puntos, superando a las Cuatas con 312 y la Laguna con 303.

Al final se llevó a cabo la ceremonia de premiación y clausura a cargo del gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien entregó el trofeo de primer lugar a Rancho El Quevedeño de Nayarit y pasó la estafeta para el vecino estado de Zacatecas, el cual será el anfitrión del Nacional Charro 2022.