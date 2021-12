Para la delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Nora Ruvalcaba Gámez, los tres años de Gobierno del Presidente López Obrador reflejan el avance en la aplicación de políticas acertadas en materia social, económica, educativa y de democracia por la transformación del país que también han beneficiado a Aguascalientes.

En el marco del mensaje emitido por López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México tras cumplirse tres años de su toma de Protesta como presidente de la República y en el que hizo un balance a la mitad de su gestión, la representante del Gobierno Federal en Aguascalientes calificó de acertada la medida de devolverle a la gente un poco de lo mucho que ha dado, de manera directa y sin intermediarios. “El hecho de eliminar muchas partidas que eran discrecionales y darles un enfoque social, creo que ha sido uno de los mejores aciertos, sin olvidar de mencionar los proyectos que van a ser la marca, la huella de este gobierno que son los que están precisamente repuntando la economía en el sureste de este país que había estado tan olvidado”.

En el caso de Aguascalientes negó lo que señalan las voces sobre todo del sector empresarial y de la oposición de que en materia económica el Estado ha avanzado poco durante la actual Administración Federal. “Como bien lo mencionó el presidente Andrés Manuel en su visita a la entidad, Aguascalientes es una de las economías más importantes de la República Mexicana y las cifras contradicen ese dicho, de que no ha habido desarrollo económico. Creo que si nos enmarcamos dentro de la pandemia, el estancamiento que puede haber dentro de la República Mexicana tiene un origen pandémico, más no un origen político”.

Destacó que en lo que va de la actual administración federal, en Aguascalientes varios sectores que antes estaban marginados como el de los adultos mayores y el de los jóvenes hoy reciben una beca sobre todo en Educación Media, que tiene una cobertura mayor a la de Educación Básica y aquellas personas que han egresado y que no han encontrado un trabajo, hoy están en la iniciativa privada, empezando a aprender algo para después emprender proyectos económicos que han sido atendidos, sobre todo en muchas jefas de familia que tienen pequeños negocios. “Creo que ha sido uno de los programas más exitosos que han permitido que no decaiga la economía en Aguascalientes”.