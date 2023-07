Para evitar una deplorable cita citable, o mencionar siquiera el mal de moda (procrastina… ¿qué?), diré, iré directamente sobre el Golem de Borges, y el rabino de Praga que, tras dar con el nombre ‘que es la Clave’, enseñó al monstruo (‘un muñeco que con torpes manos/ labró…’) ‘los arcanos de las letras, el Tiempo y del Espacio.’, sin apenas lograr más que el engendro ‘barriera o mal la sinagoga’.

Aquí, en el Golem, Borges da otro de sus alegatos sesudos contra la reproducción (‘La secta de Fénix’), y siquiera contra la acción misma: ‘El rabí lo miraba con ternura/ y con algún horror ‘¿Cómo’ (se dijo)/ ‘pude engendrar este penoso hijo/ y la inacción dejé, que es la cordura?’ ’

Siempre es grato recordar a Borges y su ‘Nueva refutación del tiempo’, cada vez que sale un bobo a vendernos un curso para dejar de procras… No, no voy a escribir la palabrita que, llanamente y en mi pueblo, resume aquel reclamo de no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy; más grato recordar la escena de Alphaville de Godard, cuando la máquina que domina la villa (a propósito de las máquinas que pronto van a subyugarnos y a usarnos como tostadoras de pan), recita aquello de ‘es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre/ es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego…’

El tiempo perdido, los santos lo lloran… No sé qué pulsión por llenar el tiempo, de agotar los segundos, de meternos a la molienda donde el segundo ‘no productivo’ es un desperdicio cósmico, aunque ahora los hay, que cansados de la vorágine, nos hablan de las virtudes mentales, creativas, terapéuticas del ocio y del aburrimiento.

Para matar el tiempo, recuerdo el cuento de Böll, ¿cómo se llamaba? Si mal no recuerdo ‘Algo pasará’, y era fundamentalmente una burla sobre esa Alemania hiperactiva de la posguerra, que con laboriosidad entomológica buscaba sanarse de su soterrado sentimiento de culpa.

‘ –¿Le parece bien que el ser humano sólo tenga dos brazos, dos piernas, dos ojos y dos orejas?’

Y luego, por no dejar, en un mundo que nos impele a no desperdiciar un segundo de nuestro valioso tiempo (que luego usamos para sostener un sistema que nos tritura), las alienantes redes donde, leo, los hay que promedian las tres, las cuatro horas promedio al día, que es el tiempo que yo uso para hacer ejercicio, ducharme, hacer de comer, comer y hacer la ibérica siesta mía de cada tarde. Un hijo, con perdón, se engendra en mucho menos tiempo que ese y en cuatro horas yo podría –si no fuera un ocioso de cuidado–, escribir y corregir tres o cuatro cuartillas.

Por no hablar de las cosas que soy capaz de perorar en una hora, la hora justa que dura mi programa matutino en la radio; conozco a uno que en tres horas es capaz de difamar, injuriar, falsear hechos y dichos, a razón promedio de un centenar por día.

Digo esto, mire usted los frutos del ocio, cuando me desazono al ver, escuchar, leer que, mientras la Tour de France dio inicio el sábado, en el País Vasco Francés, esta mañana dio inicio el torneo anual de Wimbledon, y el viernes que entra, siete de julio San Fermín, comienzan las célebres fiestas de Pamplona.

Como mis posibles no dan más para recordar, me acuerdo del año de 1997 en que seguí la Tour de Perpiñán a Andorra y de Andorra a Po; o aquel 13 de julio de hace unos doce años, en que estuve por última vez en los ‘Sanfermines’, en la víspera de un 14 de julio en que tuve una hórrida odisea por el sur Francés, de Hendaya a la Junquera.

Ah, y aquella final femenina, la de las hermanas Williams, del 2008, donde estuve por casualidad, cuando iba a Barcelona a dar un cursillo de verano.

Recuerdo como si fuera ayer, aunque ya pasó más de una década, un primero de julio que viajaba con una pareja de amigos míos, camino de Barcelona a Carcasona; no sé bien dónde, sería antes de Narbona, que paramos en una estación de servicio a cargar combustible, estirar las piernas y hacer un café, para encontrarnos la cafetería repleta de sujetos que habían detenido toda actividad para escuchar, bebiendo vino y entre gritos, la primera etapa de la carrera ciclista, como si se tratara de la final de la Copa del Mundo de futbol.

Ahora, y salvo que encuentre un cliente dispuesto –y crédulo– que me compre un riñón, esos son recuerdos, recuerdos que vienen con la reflexión de que estamos ya en el segundo semestre del año, que muy pronto vendrán las lluvias, el otoño y las tristes navidades, y entonces el tigre, el de Borges, nos habrá destrozado un poco más.

Y yo, que ahora intento de nuevo dibujar algunos bocetos y escribir un poco más, retomar trabajos truncados, lo sigo dejando para mañana, para pasado, para cuando pase el calor, para cuando venga y se vaya el frío…

¡Shavua Tov!

