El Partido Acción Nacional se dice listo para defender jurídicamente el triunfo de su abanderada a la gubernatura Tere Jiménez Esquivel tras el anuncio de la impugnación que hará la candidata de MORENA, Nora Ruvalcaba Gámez. El dirigente blanquiazul, Javier Luévano, consideró que no hay condición alguna que ponga

en riesgo el proceso, pero estarán atentos en la sustentación de su queja.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN estableció que a la sociedad en general no le ha caído bien este anuncio de la candidata de MORENA, dado que el resultado es muy claro y contundente, sin embargo, reconoció que todos los partidos tienen los medios que pueden aplicar a su parecer de poder presentar estas impugnaciones tras la jornada electoral.

A pesar de lo anterior, dijo que en el PAN y en la coalición “Va por Aguascalientes” están preparados para este escenario con los equipos jurídicos de la dirigencia nacional, quienes siguen en el Estado, aunado a parte del equipo de la dirigencia estatal y del equipo de la campaña de la candidata Tere Jiménez y de la coalición, por lo que de acuerdo con lo que MORENA presente, se analizará y se atenderá en su momento.

Lamentó los señalamientos de la candidata de MORENA al empezar a repartir culpas donde incluso señala a los medios de comunicación como responsables, y a disparar comentarios desafortunados, cuando a todas luces se vio la intromisión clara de gente de otros estados, de recursos públicos y de personajes con aspiraciones

presidenciales de dicho partido a quienes les encargaron el estado.

Por lo anterior, dijo que no ve alguna condición que ponga en riesgo el proceso electoral que se vivió el pasado domingo, sino por el contrario, fue una jornada limpia, ágil, donde no hubo grandes sobresaltos, aunque sí algunos conatos aislados de riñas entre simpatizantes.

Finalmente, hizo un llamado a todos los partidos a terminar el proceso y trabajar en unidad por Aguascalientes por una mejor salud, educación y el Estado siga creciendo, generando empleos mejores pagados para que nuestros niños y niñas tengan una mejor calidad de vida.

