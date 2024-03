Mtro. Hugo Bernardo Márquez Elías

El destino y los esfuerzos a veces nos llevan al puerto al que deseamos llegar.

Durante mis años de estudio en la carrera de derecho, en mi alma mater, descubrí mis dos grandes vocaciones: la enseñanza de la Teoría General del Proceso jurisdiccional y el de la judicatura.

Son casi treinta y cinco años de amoroso batallar, como pregonara el poeta León Felipe, sobre el Quijote de la Mancha, en su memorable poema “Vencidos”. Como es natural, tantos años de carrera judicial, me permitieron conocer el claro oscuro de la naturaleza humana, de sus luchas, de sus pasiones, pues se dirimen en el escenario de la justicia.

La fortuna, la naturaleza, o ambas tal vez, me han permitido combinar mis dos pasiones en el foro judicial: Impartir justicia y enseñar la honorable vocación de la judicatura.

La pregunta, que en ocasiones me hacían algunos nuevos jueces, que en parte contribuí a forjar, u otros que fueron mis alumnos en la cátedra, era: ¿qué es lo que más deberían tener presente para ser un buen juez? A tal pregunta, la respuesta siempre era la misma: nadie puede ser un buen juez si no es un buen ser humano.

La razón de tal respuesta es que un juez que es un buen ser humano, es empático y entiende a las partes, que de por sí ya están inmersas en un conflicto que les causa temor, dolor, incertidumbre, por lo que, la principal función del juez es solucionarlo, no prolongarlo, retrasarlo, obstaculizarlo o decidirlo injustamente.

Para decidir justamente, agregaba, que podían considerar que existen dos tipos de jueces: los que resuelven de acuerdo a la letra de la ley o los que resuelven de acuerdo a la ciencia de lo justo y de lo humano, en base a la ley. Me explico, a la hora de tomar la decisión de cada caso, el juez está solo con su conciencia enfrente del problema a resolver. Frente a nosotros está el expediente con las respectivas historias de las partes, que de antemano no es posible saber si son reales o falsas, pues cada contrincante contará su historia, resaltando lo que a sus intereses beneficie y ocultará hechos que puedan ser adversos al resultado que espera del juicio, incluso, algunos dramatizan su historia para provocar la ira o la compasión, a favor o en contra. Igual sucede con las pruebas aportadas al juicio, por lo que este es el panorama en que se espera que el juez no yerre.

El juez, para decidir, debe siempre hacerlo con base en la ley. Pero, la ley, siempre explico, habrán de considerarla solamente un instrumento para hacer justicia. Siempre utilizo la misma analogía: señalo, que un bisturí, es solo un objeto, al igual que la ley, el cual en unas manos expertas sirve para salvar una vida, pero que, en unas manos inexpertas o mal intencionadas, solo se convierte en un instrumento para el mal o la muerte. Igual sucede con la ley.

El juez que resuelve solo conforme a la letra de la ley, o lo que considera es lo que dice la ley, que tradicionalmente se le conoce como juez letrista, se limita a subsumir el hecho bajo el supuesto de ella, sin ponderar sus consecuencias. Por el contrario, el juez que resuelve de acuerdo a la ciencia de lo justo y de lo humano, en base a la ley, siempre se apoyará en la prudencia, sobre la base de considerarla como el medio para hacer efectiva la justicia. La prudencia, hace al juez prudente, por ende, un buen juez. La prudencia, es una cualidad que consiste en actuar con cuidado, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar los posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y libertades de los demás. Luego, el juez prudente siempre será empático, pues ponderará los efectos que la ley y su sentencia tendrán en las partes, su interés, como ser humano se centra en estas, no que la ley se les aplique rigurosamente en sus términos, sino como un medio de solución de su conflicto.

En fin, la base para ser un buen juez es ser un buen ser humano, interesado solo en las partes y en resolver su problema, pues son el centro del interés en el escenario de la justicia, en el que el juez, según Justiniano, es el sacerdocio de la ley. Y así, en conclusión, siempre aconsejo considerar: si la ley es un fin en sí misma o un medio para hacer justicia.